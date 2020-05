Antonio Morales, hijo de la desaparecida Rocío Dúrcal, se suma a la larga lista de famosos que han enfermado como consecuencia de la pandemia. El hijo de la cantante y Junior ha revelado en sus redes sociales que ha estado muy enfermo, e ingresado en un centro hospitalario, después de contraer el coronavirus.

«Hoy se cumplen 2 meses de mi ingreso en la UCI del hospital Puerta del Sur, y aunque aún no esté recuperado ni al 💯 %, le doy las gracias a Dios por poder seguir. A mi familia y a mis amigos, y a todos los que sé que me habéis apoyado y animado de alguna u otra forma……GRACIAS!!!!!!! Let’s keep going till there’s fuel!!!!», ha escrito en su cuenta de Instagram.

«Hoy puedo abrazar a los que más quiero»

Gracias al apoyo de sus seres queridos, Antonio Morales ha podido salir adelante. «Gracias a todos los que con sus ruegos y ánimos habéis estado apoyándome a mí y a Bárbara Suances en estos días ‘complicados», ha señalado.

El pasado 23 de abril, tras su regreso a casa, el hijo de Dúrcal celebraba reencontrarse con su mujer y sus hijos. «Por fin!!!! 20 días después de la cuarentena hoy puedo abrazar a lo que mas quiero!!! En el mismo día la revisión, el resultado del pcr (NEGATIVO!!!🎉🥳), y aniversario de novios de mi 💚 @barbara_suanzes !!! Está siendo una primavera muy complicada y muy dura para todos, empezando por los que han perdido a alguien, los que están graves ingresados, y los que hemos estado bastante malitos… en mi caso hoy empiezo a ver un poquito de luz. Sin ellos y mi @barbara_suanzes no sería posible nada de esto. Os quiero», decía.

Sincero ante sus seguidores, Morales se siente agradecido tras haber superado la enfermedad. «Después de 15 días de hospital (8 de UCI), puedo decir, sin ninguna duda, que no hay nada como estar en casa con la familia. Es lo único y verdaderamente importante en este mundo junto con esos amigos que pasan la barrera de la amistad y se convierten también en familia», ha asegurado.

Pasar dos semanas en un centro hospitalario le ha servido para valorar aún más todo lo bueno que han en su vida. Especialmente su familia. «Al final todo vuelve a lo mismo, el círculo que cada uno tiene y que le acompaña en lo bueno y lo malo de la vida, y que por desgracia a veces se nos tiene que dar un toque de atención para que nos enfoquemos y no perdamos la perspectiva de lo verdaderamente importante en este universo. Sin duda, a mí me lo ha dado, y lo sabía y tenía presente, pero nunca está de más que te lo recuerden, aunque haya sido con un susto que gracias a Dios, no ha llegado a más».

Sus palabras en recuerdo a sus padres: «Os quiero como nunca»

Antonio tiene muy presentes a sus padres, en cuya memoria ha escrito numerosos mensajes en sus redes sociales. «Así os imagino hoy a los dos. Paseando por las calles de Paris, juntos, libres y felices. Papa, hoy hace 6 años que nos dejaste y os reunisteis para siempre. El dolor se queda aquí, pero pensar que vosotros estáis juntos, lo hace algo mas llevadero, pese a que mi egoísmo de querer teneros junto a mi, a veces me supere», escribía el pasado 15 de abril. «Este año no te pude escribir nada por estar ingresado Mama, así que hoy también quiero recordar que hace 14 años que nos cuidas desde ahí, y cada uno que pasa mas duro que el anterior. Os quiero como nunca os podríais imaginar».

El emotivo mensaje

El pasado mes de enero, sus padres hubieran celebrado sus bodas de oro. Rocío Dúrcal y Junior se casaron en San Lorenzo de El Escorial el 15 de enero de 1970 ante 500 invitados. Entonces ambos eran verdaderas estrellas. Por ello, su enlace fue todo un acontecimiento social en la época. Las imágenes de su enlace fueron portada de las revistas del papel couché, entre ellas, la de SEMANA. Su ‘sí, quiero’ también fue emitido en el NO-DO, el popular noticiero semanal del régimen franquista que se emitía antes de las proyecciones de las películas en los cines de todo el país entre los años 1942 y 1981.

«Tal día como hoy hace 50 años se dieron el “si quiero”, y el “hasta que la muerte nos separe”, pero aunque nos hayan dejado aquí, estoy seguro de que están juntos y nada les separará. Love you and miss you both!», publicaba Antonio en una fecha tan señalada.