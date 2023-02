Antonio Montero: "Me casé virgen tras seis años de novios”

La participación de Antonio Montero en 'Pesadilla en el paraíso' nos está dejando grandes titulares. El paparazzi se ha sincerado sobre su matrimonio con Marisa Martín Blázquez y ha explicado a sus compañeros los motivos que le llevaron a llegar virgen al altar.

“Me casé virgen con 25 años después de seis años de novios”, ha contado ante la sorpresa del resto de participantes. Sus principios religiosos motivaron este hecho: “Yo me educo en mi infancia con esta versión de que un tío católico y cristiano se tiene que casar y tiene que llegar virgen al matrimonio. Yo me lo creo totalmente. Eso se convierte en una movida que ya no sabes si hacerte cura para lo que queda”. Cuando Silvina le ha preguntado si solo había mantenido relaciones sexuales con la periodista, este ha preferido no responder: "Es una pregunta que no te voy a contestar”.

Antonio Montero habla de su matrimonio

El paparazzi se está sincerando sobre su relación con Marisa Martín-Blázquez, con quien tiene dos hijos y de quien se separó en el año 2015. "Llevo cuarenta años con una mujer, con muchos problemas, con muchas dificultades con mucho sufrimiento, con muchas cosas porque la vida de una persona va evolucionando en edad y ya no piensas como antes”.

Durante el concurso también ha explicado cómo surgió su historia de amor. "Nos conocimos en la universidad. Empezamos los dos haciendo fotos a famosos, que no teníamos ni idea. Los dos estudiamos periodismo”. Además, solo ha tenido palabras de elogio hacia la madre de sus hijos: "Marisa significa todo en mi vida. Empezamos siendo muy jóvenes. Este año haremos 40 años. Es como mi tesoro. Mi mujer es la mujer de mi vida, es mi familia, es mi amiga. Es mi todo. Lo que pasa que a ella no le gusta que hable de ella porque la vida es muy larga y pasan muchas cosas". Asimismo ha calificado a la periodista como una mujer "inteligentísima" y una persona muy comprometida con su familia. "Conmigo ha sido impecable. Es una mujer que vale muchísimo y yo a veces soy un poco trasto pero creo que estamos bien y somos felices".