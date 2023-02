La confianza de la granja de 'Pesadilla en el paraíso' ha hecho que Antonio Montero se confesara sobre su relación y el amor. Ya dejó intuir unas semanas antes que "había sido un trasto" y en el programa de la noche lo ha terminado de confesar. Tras toda una vida junto a Marisa Martín-Blázquez sorprendía confesando que ha podido fallar en más en alguna ocasión. Reconocía que "me enamoré de otra persona pero tuve que elegir entre mi familia o ella". Desde que pusieron punto y final a su longeva relación en 2015, ha tenido tiempo de plantearse que las circunstancias son las que son: "A veces en al vida han pasado cosas que no se han tenido que plantear, pero siempre he elegido a mi familia".

Ante todas las confesiones que estaba haciendo junto a su compañera, esta se preguntaba si en realidad todo eso no apuntaba a su deseo de tener una relación abierta. Ante esa posibilidad, muy sincero, asumía que "si pudiera elegirlo lo haría. Llevo 40 años". No se ha dado cuenta de todo esto hasta que ya ha considerado que era tarde, a partir de sus 50 años. Su reflexión partía de la idea de que, a lo mejor, todo iba muy rápido: "En mi juventud a lo mejor me faltó haber podido conocer a más personas". Ahora sí siente que es el momento de poder empezar algo desde cero, afirmando que sí le gustaría "poder usar el comodín de enamorarme", aunque luego no sepa cómo lo afrontaría frente a los demás.

"No me avergüenza decir que no soy de piedra”

Unas sorprendentes declaraciones que le han pillado desprevenido incluso a él, llegando a pensar que se había olvidado de la existencia de las cámaras: “No me avergüenza decir que no soy de piedra”. Sin querer justificarse con esto, lo ha contado porque es algo que todo su entorno ya conocía. Complicadas de digerir, prefirió hablarlo en casa para evitarse posibles problemas, algo que asume que podría suceder. Al final sabe que "estoy hablando de sentimientos" y que es esencial haberlo expresado: "Lo sabe mis hijos, mi familia...Soy muy sentimental y enamoradizo". Siempre ha reconocido que su mujer lo ha sido todo para él y que las cosas son como son.

Antonio Montero protagoniza la última noche en la granja

Las palabras de Antonio Montero han sido el inesperado giro para una granja que saboreaba su última conexión. El reality de Telecinco está llegando a su recta final, conociendo incluso a los semifinalistas, y echa el cierre de la granja. Nagore Robles, la presentadora desde la granja, no podía dejar de mostrarse emocionada ante lo que sucedería al final de la noche, donde le dieron las gracias con un vídeo. Así reconocía con emoción que "tengo un bajón que estoy todo el rato haciéndome la falsa". Al final han sido muchas horas de grabaciones como para no coger cariño a la granja de Jimena de la Frontera: "No quiero que se acabe jamás".

Esto le producía sentimientos encontrados pues, mientras afrontaba su cumpleaños, "estoy muy tristona, no quiero dejar esto". La presentadora siempre se ha mostrado agradecida por la oportunidad que Mediaset le ha brindado de estar allí. Como ella misma confesaba, tras 13 años siendo colaboradora, este proyecto ha supuesto mucho: "Soy una persona que le gusta aprender y superar retos en cada aventura". Un buen regalo seguro para su cumpleaños, que lo está celebrando en la granja tras las cámaras. Ha recibido regalos tan bonitos como un gran ramo de flores, al estilo tan campestre del reality que conduce.