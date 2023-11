Antonio David Flores tumba a Rocío Carrasco: el dictamen definitivo de la querella por maltrato

Antonio David Flores puede respirar tranquilo ahora que la justicia le ha dado la razón. Ya se puede despedir de sus visitas a los juzgados por un tiempo gracias a su última victoria en los tribunales frente a Rocío Carrasco. Una batalla judicial que se remonta a hace 10 años y que, todo parece indicar, acaba de escribir su último capítulo. La querella que presentó su exmujer por un presunto delito de maltrato psicológico continuado ha sido archivada este martes 28 de noviembre. Los jueces han establecido que no hay pruebas suficientes que avalen su caso y, más aún, que ya no cabe recurso ni posibilidad de reabrir la causa. La hija de Rocío Jurado suma un nuevo varapalo en apenas dos meses tras perder la demanda que le interpuso a Kiko Matamoros.

Antonio David Flores gana la última batalla contra su exmujer por falta de pruebas

No corren buenos tiempos para Rocío Carrasco. No, por lo menos, en lo que se refiere a su carrera judicial de cara a que se reconozca su verdad. En cambio, Antonio David Flores puede darse más que por satisfecho. Según 'Informalia', la justicia se ha puesto de su lado y ha zanjado el caso por maltrato psicológico continuado que arrastraba desde antes de 2017. Fue, precisamente, ese mismo año, cuando Rocío ratificó ante el juzgado de violencia de género su denuncia contra el padre de sus hijos por maltrato físico. Un año más tarde, una jueza reabrió el procedimiento, aunque la alegría duró poco. Esto después de que se aceptara el recurso posterior que interpuso el ex Guardia Civil para que se cerrara la causa. Finalmente, la Justicia determinó un nuevo sobreseimiento provisional confirmado por el Tribunal Supremo. A esto se suma, ahora, la nueva decisión de la corte de cerrar la causa y cualquier procedimiento para reabrirla.

Este martes 28 de noviembre se cumplían los cinco años que establece la ley para mantener una denuncia abierta. Una cuenta atrás que se abría cumplido debido a la falta de pruebas y testimonios que demostraran los cargos que señalaban al ex Guardia Civil. Sin duda, se trata de un nuevo batacazo para Rocío Carrasco en su cruzada por defender su versión sobre los malos tratos que sufrió por parte del padre de sus hijos. Su testimonio en la docuserie 'Contar la verdad para seguir vida' no fue suficiente para que los tribunales consideran la causa y la admitieran a trámite.

La batalla legal entre el exmatrimonio no se detiene

La emisión de la serie de Rocío Carrasco en Mediaset fue un antes y un después en la vida Antonio David Flores. "La primera palabra que pronunció cuando se enteró fue: '¿Cuánto le han pagado por esto?'", aseguraba recientemente David Valdeperas, director de 'Sálvame'. Días después, el padre de Rocío Flores perdía su asiento de colaborador permanente en el extinto programa. Tras la repercusión social y política que obtuvo el durísimo testimonio de su exmujer, Telecinco optó por rescindir su contrato 'in extremis' y sin previo aviso.

A pesar de esta victoria, cabe resaltar que Antonio David y Rocío tienen todavía pendiente una denuncia abierta. En este caso, por alzamiento de bienes. Según la hija de Antonio Carrasco, su exmarido ocultó que tenía solvencia económica suficiente para pagar los 60.000 euros que le debía en concepto de manutención de sus hijos. Una partida económica que, supuestamente, desatendió entre los años 2011 y 2013. El juicio fue suspendido este verano después de que la defensa del exnovio de Marta Riesco no incorporara una prueba clave a la causa. Los letrados de Rocío Carrasco piden para él cuatro años de cárcel.