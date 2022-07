Nos encontramos ya en la recta final de ‘Supervivientes‘ y en este momento, una expulsión, supone quedarse a las puertas de la final. Tras la salvación por segunda vez de Nacho Palau, los concursantes nominados de esta semana son Anabel Pantoja, Yulen Pereira y Ana Luque. Esta última ha recibido el inesperado apoyo de Antonio David Flores. Hay que recordar que Ana saltó a la fama por ser la íntima amiga y defensora de Olga Moreno durante la anterior edición del concurso más extremo de la televisión. El ex colaborador ha pedido públicamente a través de sus redes sociales salvar a la amiga de su ex. Una petición que gustará (y mucho) a la sevillana.

Antonio David se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su actual novia, Marta Riesco, que puedes ver en nuestro último número, que podrás comprar si corres a tu kiosco o en versión digital AQUÍ. La pareja ha iniciado ya sus vacaciones y se ha trasladado a la costa granadina, donde están disfrutando de unos días de merecido descanso. Sin embargo, están muy atentos a Telecinco y a todo lo que pasa en los diferente programas, ya que el malagueño es conocer de la nominación de Ana Luque. Debido a la gran amistad de la concursante con Olga Moreno, Antonio David ha estado muchas veces con la nominada, por lo que no es de extrañar que la apoye a ella en esta nominación.

Antonio David pide a través de sus redes que se salva a Ana Luque en ‘Supervivientes’

El ex guardia civil no se ha pronunciado al respecto sobre el concurso de Ana Luque. Sin embargo, ahora ha demostrado públicamente su apoyo. A través de sus historias de Instagram, Antonio David Flores ha compartido la manera de votar a Ana Luque para salvarla este próximo jueves y que, o Anabel o Yulen, se enfrenten a Marta Peñate antes de la unificación final. ¿Cómo le habrá sentado a Marta Riesco que pida la salvación de la íntima amiga de su ex?

Antonio David Flores no es el único que ha pedido salvar a Ana Luque, pues Olga Moreno ha hecho lo mismo a través de sus redes sociales. La sevillana es una de las defensoras en plató de su amiga y le espera entregar el cheque en la gran final que se celebrará próximamente. Ana Luque cuenta con una gran ventaja para hacerse con el ansiado maletín por el que luchan todos los concursantes: los consejos de la última ganadora de ‘Supervivientes’. Antes de poner rumbo a Honduras, Olga Moreno se convertiría en la mejor consejera de su amiga, quien está dando momentos muy divertidos de la edición. Mientras que llega el momento de recibirla en plató, Olga también disfruta de su primer verano de soltera.