Durante los últimos días, Marta Riesco sorprendía al anunciar su ruptura con Antonio David Flores. Lo hizo a través de un escueto comunicado en el que además señalaba a Rocío Flores como la "culpable" de que hayan tomado caminos separados. La colaboradora de televisión ha continuado con su vida como creadora de contenido en redes y no ha vuelto a hablar sobre el tema de su separación. Ahora es el turno de él. Antonio David Flores ha reaparecido en su canal de Youtube donde ha confesado cómo se encuentra tras los últimos acontecimientos a los que ha tenido que enfrentarse.

El que fuera guardia civil ha confesado que no están siendo tiempos fáciles para él, algo que una seguidora le ha visto reflejada en su rostro y así se lo ha hecho saber. "Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras", ha dicho sin querer decir a qué se refiere. Sin embargo, somos conocedores de su ruptura sentimental y del enfrentamiento entre Marta y Rocío Flores, que se habría convertido en el detonante del fin de su relación.

Antonio David Flores evita dar detalles sobre su actual relación sentimental con Marta Riesco

A pesar de que Antonio David Flores nunca ha tenido problemas para hablar de este tipo de temas y su intimidad (de hecho, fue él quien confirmó su relación con Riesco a través de la misma plataforma), ahora parece haber cambiado de opinión. Uno de los internautas ha querido preguntarle por su ruptura, a lo que él ha mostrado su malestar y le ha espetado lo siguiente: "¿Voy hablar de Marta? No lo sé. Depende si me encuentro con ganas, lo voy hacer. Y sino, te vas a otro canal que ahí cuentan cosas que no tienen ni puta idea", ha dicho de manera tajante.

Después de hacer alusión al tema con esas dos pequeñas pinceladas, Antonio David Flores ya no ha dicho ni mu sobre su ruptura con Marta Riesco. Se ha centrado en otros temas, como los problemas legales que tiene con María Patiño, pero no ha querido aclarar cuál es su relación actual con su expareja, si piensan darse una segunda oportunidad o en qué lugar queda su hija en todo esto. Prefiere mantenerse al margen porque tan solo el tiempo dirá en qué termina la relación entre los dos.

A pesar de que la ruptura se ha convertido en una de las más comentadas en la crónica social, ninguno de los dos ha dado muchos detalles sobre lo ocurrido. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Estas fueron las breves palabras con las que la que fuera la reportera de Telecinco anunció que su relación con Flores había llegado a su fin. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", continuó diciendo la periodista.

Sin embargo, estas han sido las únicas palabras referentes a su ruptura que ha pronunciado Marta Riesco. Cada uno continúa con su vida y tan solo ellos saben si sus caminos se volverán a unir dándose una segunda oportunidad o, al contrario, ha sido un adiós definitivo.