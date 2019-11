5 Una situación complicada

No es la única guerra judicial que mantiene el ex matrimonio. Además, Rocío acusó a su ex marido de un delito de maltrato psicológico continuado y aunque el caso no está cerrado del todo, en este extremo el juez que lo lleva, al menos de momento, no parece estar muy de acuerdo con lo expuesto por la hija de Rocío Jurado.