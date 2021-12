Cuando Antonio David Flores aterrizó en Youtube hace dos meses no imaginó que, además de su altavoz público, esta plataforma le reportaría beneficios económicos. Al menos, tan rápido. Desde hace tan solo unos días, según ha podido comprobar SEMANA, el youtuber tiene publicidad en sus vídeos, un cambio que se ha hecho efectivo estas navidades y que a él le ha reportado ya más de 3000 euros, tal y como demuestran las cifras analizadas. Y es que su canal no deja de crecer, en concreto, ya tiene más de 100.000 suscriptores, por lo que sus publicaciones y, por ende, el contenido promocional que incluye, será visto cada vez por más seguidores de Antonio David. Si bien en televisión no ha vuelto a obtener trabajo tras su despido de ‘Sálvame’, lo cierto es que la malagueño ha encontrado otro nicho en el que tener empleo. De momento, la plataforma paga un euro por cada 1000 visitas, por lo que aún le queda camino por delante si quiere destacar respecto a otros prescriptores.

Anuncios de seguros médicos, entre otros, son los que se pueden ver en algunos vídeos que Antonio David Flores ha posteado últimamente en este canal que tantos titulares ha copado en las últimas semanas. El que fuera colaborador de televisión ha logrado multiplicar sus visualizaciones y, aunque de momento no ha contado con la compañía de otro interlocutor, la marea azul insiste en que cada vez le ve más cómodo en su set particular. El baremo conseguido por Antonio David en los 33 vídeos compartidos es de 56.000 a 330.000 visualizaciones, lo que demuestra que, según el tema que aborde, el ex de Rociito alcanza un mayor o menor interés en la audiencia.

A pesar de que en Youtube sí se esfuerza por estar activo, comentar la crónica social o para simplemente charlar con aquellos que le apoyan, no lo hace en Instagram. Esta red social apenas está actualizada, de hecho, tan solo la utiliza de vez en cuando para promocionar él mismo sus vídeos más recientes. Antonio David ha valorado pros y contras y tras saber que cumple con los requisitos de esta plataforma para monetizarla, ya puede decir alto y claro que va por buen camino. No en todos ellos, pero sí en parte de sus vídeos, el padre de Rocío Flores incluye spots o bien al comienzo o bien interrumpiendo sus declaraciones. Él no podía esperar este ascenso tan rápido, pero nueve meses de su rescisión de contrato vuelve a caminar solo.

Este cambio se suma al sentimental, aunque no al de domicilio. Su ruptura con Olga Moreno no le ha llevado a mudarse, al menos todavía, de la casa que él y la que era su mujer compartían en Málaga. «Sigue siendo su domicilio que yo sepa. Va y viene», decía su hija este miércoles cuando fue preguntada por los planes de su padre en lo que respecta a este asunto. Con varias demandas y procesos legales abiertos, este es otro de los temas que mayor curiosidad despiertan en los espectadores, pues muchos quieren saber qué otras cartas ‘esconde’ bajo la manga.

