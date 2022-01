Antonio David Flores y Marta Riesco forman una de las parejas más buscadas de este 2022. El malagueño y la reportera confirmaron su relación recientemente y desde entonces mucho se ha hablado de que podrían estar pasando una posible crisis. En medio de una auténtica vorágine mediática, se ha desvelado el principal motivo que tensa su romance.

No es otro que a la periodista le gustaría estar viviendo su noviazgo con mayor libertad. Una realidad que no se ha producido si tenemos en cuenta que aún no existen fotos de ambos en actitud cómplice. Según se ha afirmado en ‘Sálvame’ lo que estaría molestando a Marta es que una vez emitido el comunicado en el que se confirmaba la relación, ella esperaba poder vivir este romance como cualquier otra pareja. Unas expectativas que distan mucho de la realidad.

Esa normalidad que estaría persiguiendo la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ no llega. «Antonio David Flores podría estar poniendo problemas en este sentido», ha señalado el periodista Kike Calleja. Aún no hemos visto a ambos actuando con normalidad: paseando por la calle, cenando en un restaurante… El excolaborador está intentando mantener un perfil discreto quizás motivado por proteger a los suyos. Tanto su hija, Rocío Flores, como su expareja, Olga Moreno, señalaron que no tenían ningún tipo de conocimiento de esta nueva relación que cayó como un jarro de agua fría sobre la familia.

Antonio David Flores y Marta Riesco se evitan en redes

Según lo que se ha dicho, Marta Riesco estaría molesta por el cariz que ha tomado la relación una vez se ha hecho pública y de ahí podrían haber surgido ciertos roces. Entre las cosas que han llamado la atención en los últimos días es que ambos se han dejado de seguir a través de sus respectivos perfiles en las redes sociales. A ello hay que añadir que cuando Antonio David Flores está en Madrid no pernocta en casa de la periodista.

Por su parte, Antonio David Flores se ha dejado ver recientemente muy pendiente de su hija Rocío. No dudó en acompañarla a una revisión después de que se sometiera a una operación de pecho. Una visita en la que padre e hija estuvieron rodeados de un gran número de reporteros. En ese momento, el malagueño mantuvo una actitud tensa. También cuando la prensa le siguió a la estación de Atocha de Madrid para coger un AVE destino Málaga. «Hasta aquí, no me hagáis ningún numerito y no me vayáis a seguir hasta el AVE», solicitaba visiblemente molesto.

Fue el pasado 12 de enero cuando el propio protagonista confirmó que mantenía un nuevo romance con Marta Riesco. «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación», aseguró a través de un comunicado.