El malagueño ha estallado contra el torero, de quien ha insinuado que podría haber sido desleal a su novia en otras ocasiones.

Una tarde más, Antonio Canales Rivera y Antonio David Flores se han visto las caras delante de las cámaras de ‘Sálvame’. Allí han hablado del supuesto idilio del torero con Cynthia Martínez. Y se han enfrentado duramente. El malagueño intentaba zanjar su conflicto con el gaditano explicando que no volverá a cometer el mismo error. Fue él quien ofreció a la dirección del programa el testimonio de Cynthia, lo que ha provocado la decepción de muchos de sus compañeros. «Llevo un año trabajando en este programa, jamás me he sentido solo salvo en dos ocasiones. La primera, cuando salieron un par de chicas que dijeron en plató que había sido desleal y la segunda ha sido en esta ocasión. Solamente en esas dos ocasiones me he sentido solo. Como dice un amigo mío, esto es un tropiezo, no una caída. No va a volver repetirse una historia así. No volveré a traer información de un compañero mío y por mi parte el capítulo lo cierro esta noche», decía.

Antonio David se defiende: «No soy un Judas»

Tras escuchar sus palabras, Canales Rivera le preguntaba: «¿Tienes amigos?». Entonces el colaborador se ha mostrado visiblemente cabreado. «Puede que los mismos amigos que tú o más. Y si vas por ahí creo que te equivocas», le respondía. Y entonces lanzaba un verdadero misil con más potencia que un Tomahawk: «Yo te voy a hacer otra pregunta. Aparte de esta chica, ¿hay alguna chica más con la que te hayas acostado?», ha espetado el malagueño. Por unos instantes dio la impresión de que el suelo de ‘Sálvame’ dejaba de ser el de un plató para convertirse en un auténtico ring de boxeo.

«Hombre tengo 46 años, alguna seguro que habrá», contestaba el diestro. «Me refiero a este último mes», puntualizaba el ex de Rocío Carrasco. Canales Rivera optaba por responder con sorna: «Sí, 30 o 40 habrá». Entonces, el resto de colaboradores intervenía para indagar más sobre las insinuaciones de Antonio David Flores. «¿Pero tienes información de otras mujeres?», querían saber.

Antonio David se defiende: «No soy un Judas»

«No tengo mas preguntas señoría. Yo entiendo que el dolor que le hecho, sé que le he hecho daño. Le he pedido perdón por activa y pasiva, nos dimos un abrazo. Lo que no voy a hacer es dejar que nadie me pisotee, que nadie me hable del Karma ni que me digan que el boomerang vuelve. O que nadie venga a cuestionar si tengo amigos o no tengo amigos. No quiero tener más historias con este hombre. Reconozco el error, lo que no voy a hacer es arrastrarme por el suelo. Yo tengo carácter y cuando me las han puesto aquí (a sus supuestas examantes) he explicado las cosas», añadía el colaborador.

«Yo he estado aquí 20 días cuestionado, escuchando que era infiel, mala persona, sin una sola prueba. Sé que lo que yo he hecho está mal, pero no soy ni un Judas, ni un demonio ni nada. Yo he traído una información y ahora que la gente y mis compañeros vean si el testimonio de la chica es bueno o no es bueno«, ha añadido. Se reiteraba así en la propuesta que hizo al programa de entrevistar a la joven que asegura haber pasado una noche de pasión con el torero.

[/lista_enlaces]

[/lista_enlaces]

El miembro del clan Rivera dejaba claro que no deseaba contemporizar ni un segundo más con Antonio David. «La familia te la da Dios, los amigos los elige uno. Con no coincidir con él tengo suficiente. Él que viva su vida y yo viviré la mía. Asumiré mis responsabilidades y ya está, no tengo nada que decirle», decía. «Los dos coincidimos en que no somos amigos. Yo te conozco a ti lo mismo que tú a mí. Que los amigos te los pone Dios, te los encuentras en el camino y también los eliges. Yo no soy responsable de lo que tú has hecho. Yo soy responsable de haber traído esa información, no de lo que tú has hecho«, concluía Flores.