La cuenta atrás de Antonio David Flores para su momento más duro

11 Se le acumulan los problemas a Antonio David

‘Viva la Vida’ asegura que ahora Antonio David hace frente a otro litigio por alzamiento de bienes por no poder afrontar esa deuda millonaria. Una cantidad que se suma a los 300.000 euros que ya debía a la Agencia Tributaria por utilizar sociedades para declarar sus ingresos televisivos y por las exclusivas, según contó ‘El Programa de Ana Rosa’. Ahora, el espacio presentado por Toñi Moreno también afirma que el ex Guardia Civil factura todos us beneficios a través de terceros, en concreto por su esposa, Olga Moreno.