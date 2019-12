1 Antonio David Flores ha estado muy preocupado por su hija Rocío

El ex Guardia Civil ha estado la mayor parte del concurso preocupado por su hija. Y es que era la primera vez que se sentaba en un plató de televisión y lo hizo para defender a su padre. «Me preocupa que mi hija esté en plató en esas galas, las reacciones del público. Que no contéis lo que se dice en el plató… Eso me desestabiliza. Supongo que mi hija en las galas no lo debe estar pasando bien», le confesaba a Carlota Corredera antes de salir de la casa tras su última nominación.