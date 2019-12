1 Confirma que se han puesto en contacto con ella

Aunque no le apetece que acepte este nuevo reto, Antonio David considera que tiene que hacer lo que considere: «Yo sí que le daba mi opinión, que siempre ha sido la misma. Le decía que no, que no hiciera nada de esto. A partir de aquí, supongo que este año también la habrán llamado para que fuera. Ella sabe mi postura, le he explicado mi postura, pero ella ya es mayor y puede hacer lo que quiera».