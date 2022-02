Hace solo unos días el edificio en el que está la casa de Olga Moreno y Antonio David Flores sufrió un incendio por el que incluso tuvieron que desalojarlo durante unas horas. En concreto, Rocío Flores y Olga fueron desalojadas del piso familiar mientras los bomberos sofocaban las llamas, aunque afortunadamente todo ha quedado en un pequeño susto. Prueba de ello, que sigan viviendo en la vivienda y que sigan recibiendo visitas de familia y amigos. Este lunes se reencontraron en su interior Antonio David y Olga junto a la hija que tienen en común, así como con Rocío y David Flores, y todo apunta a que fue de todo menos tenso. De hecho, el malagueño entró en la urbanización haciendo bromas con sus acompañantes y lo hizo con una actitud desenfadada, lo que revela que no le preocupaba en absoluto lo que estaba por llegar.

Vídeo: Europa Press

Esta actitud recuerda a cuando incluso no estaban separados. Antonio David Flores y Olga Moreno se ven con toda la normalidad del mundo ante las cámaras, cuando incluso creen que no les graban. A algunos puede llamarles la atención si se tiene en cuenta que él ha iniciado una relación con Marta Riesco, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ que acaba de darse de baja debido a la presión que a la que está sometida tras confirmarse su romance. Para ella no está siendo fácil en absoluto digerir la situación y ha querido tomar distancia, eso sí, se desconoce cuál es su relación actual con su pareja. Marta apenas ha dado detalles de cómo está con Antonio David, aunque hace tan solo unos días SEMANA se percató que se habían dejado de seguir en el universo 2.0.

Si bien para Olga no está siendo fácil en absoluto pagar página con el que ha sido su marido durante más de dos décadas, tampoco lo está siendo para su familia. De hecho, una de sus hermanas hace tan solo unos días dejó claro que no guardaba buen recuerdo del que había sido su cuñado, prueba de ello, las palabras que posteó en sus redes sociales. «No es mi intención que Antonio David corte con Marta Riesco, al contrario… El regalito para ella», escribió, aunque no fueron sus únicas palabras. «Me estoy conteniendo por mi hermana y los niños», continuó. De momento, Antonio David Flores no ha querido pronunciarse acerca de lo que opina la que ha sido su familia política hasta ahora, aunque nadie duda de que se lo podía imaginar.

Quien tampoco aprueba su nueva relación es la madre de Marta Riesco, quien no quiso esconder que el malagueño no le gusta como yerno y actual novio de su hija. Fue precisamente ella quien quiso proteger a su hija cuando a las puertas de su domicilio fue preguntada por la periodista: «Pido respeto, es una mujer que en estos momentos está mal. No ha hecho absolutamente nada y tiene todo el derecho a que la respetéis».