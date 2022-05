Antonio David Flores fue uno de los famosos que esta semana se despidieron de Jesús Mariñas a través de las redes sociales. El malagueño compartió una foto de ambos tomada décadas atrás, imagen que, por cierto, también reposteó Marta Riesco. En ella aparece muy sonriente Antonio David junto al periodista, quien con un gesto de simpatía saca la lengua junto a otra persona de la que se desconocía su identidad, pues fue recortada. Solo se veía una mano, sin embargo, esta pertenecía a Rocío Carrasco, a quien él fulminó de este recuerdo. Ha sido una usuaria de redes sociales la que se ha percatado de este hecho y quien ha rescatado la instantánea al completo, foto que no deja lugar a dudas. Los tres compartieron un día de invierno en el que la complicidad entre ellos era evidente.

La imagen al completo se encuentra en Twitter y, aunque Rocío Carrasco todavía no se ha pronunciado, ella también se habrá dado cuenta de que es en ella quien falta en esta foto. Rocío era quien agarraba con cariño a Mariñas desde el lado izquierdo del periodista, siendo Mariñas quien flanqueaba a la entonces pareja sin imaginar ninguno de ellos lo que terminaría sucediendo años después. Batallando en los juzgados, con varios asuntos pendientes y con una guerra que se desconoce cuándo llegará a su fin.

Quien está a tu lado!!! Sorpresa has cortado la foto. Mariñas estaba allí por Rocio Carrasco no por Antonio david pic.twitter.com/qmjasMF2KE — Maria dolores Cuevas Hidalgo (@Mariado55961937) May 12, 2022

Pero ¿cuál fue la verdadera relación de Rocío Carrasco y Mariñas? En el concierto homenaje que ha tenido lugar estos días en Sevilla la hija de La más grande dio el pésame a aquellos que querían al colaborador, entre los que ella se incluía. Una relación que no fue fácil y que pasó por altibajos a lo largo de los muchos años que duró su amistad. «Con él he pasado muchas etapas, pero al final, yo lo he conocido desde pequeña. Y con todo lo cabroncete que era, era un ser entrañable también. Claro que se siente su pérdida», dijo Rociito.

Jesús Mariñas ha fallecido a los 79 años

El periodista falleció este martes 10 de mayo tras no haber podido superar un cáncer de vejiga contra el que llevaba meses luchando. No ha sido nada fácil para su entorno hacerse a la idea de su final, en especial a Elio Valderrama, su viudo, que no se ha separado de él hasta el final. El fotógrafo venezolano y Mariñas contrajeron matrimonio en el año 2017 tras varias décadas juntos y ha sido ahora cuando sus caminos se han separado para siempre. El colaborador de televisión ha fallecido a los 79 años y lo ha hecho queriendo ser recordando con un epitafio que define a la perfección cómo fue su vida hasta el último día: «Viví para vivir».

