No le quedan muchas horas a Antonio David Flores en la casa de Guadalix de la Sierra. Tendrá que abandonar ‘GH VIP’ para hacer frente a los problemas judiciales que tiene con su ex, Rocío Carrasco. Y es que tiene que salir del concurso para poder ser notificado de su procesamiento por delitos de estafa procesal e insolvencia punible. Para Antonio David, el reality show se ha convertido en la mejor terapia en la plena lucha judicial con su ex, Rocío Carrasco. Y ahora ve cómo esta vía de escape se desmorona.

8 Antonio David tendrá que salir momentáneamente de GH VIP El concursante tiene 24 horas para reunir 80.000 euros como fianza y presentarlos en los juzgados en concepto de fianza. Según adelanta Nius, la jueza del juzgado número 2 de Alcobendas ha emitido un auto, en el que no admite recurso, en el proceso penal abierto por Rocío Carrasco contra Antonio David. Varapalo judicial a Antonio David Flores en su guerra contra Rocío Carrasco

La prohibición autoimpuesta de Terelu Campos para proteger a Rocío Carrasco frente a Antonio David Flores 7 Tiene que reunir 80.000 euros en calidad de fianza Esto va a suponer un gran revés para Antonio David, que durante su estancia en la casa de Guadalix aseguró que «lo necesitábamos. Tanto económicamente como emocionalmente«, ha asegurado. Para el exguardia civil la oportunidad de participar en ‘GH VIP’ ha aparecido en el momento justo. 6 En 2013 se declaró insolvente y no hizo frente su deuda con Rociito Y ahora tendrá que abandonar su refugio por cuestiones legales después de confesar que «Lo de la curva de la vida lo tenía guardado» y por fin ha podido sacarlo a la luz. Y es que la jueza investiga al ex guardia civil por un presunto delito de alzamiento de bienes. Hace unos años el juez le condenó por no pagar la pensión a la madre de sus hijos y cuando le reclamó la cantidad adeudada,él se declaró insolvente. 5 La jueza solicita comunicarle esta notificación en persona Por este motivo, Antonio David tendrá que salir de la casa de Guadalix de la Sierra de forma momentánea para que la decisión de la jueza le sea comunicada en persona, al igual que a sus abogados, que ya la conocen. 4 Tiene cinco días para salir de la casa de Guadalix de la Sierra Antonio David tiene un plazo de cinco días máximo para salir de la casa y serán sus abogados quienes comuniquen a la jueza cuándo se presentará en los Juzgados. A partir de ese momento, arranca el plazo de las 24 horas para que el concursante deposite el dinero de la fianza. 3 Antonio David le debería cerca de 60.000 euros Esta fianza sirve para garantizar el pago de los fondos que presuntamente se adeudan a Rocío Carrasco por la cantidad adeudada por el exguardia civil asciende a 58.876,84 euros que, según la documentación, fue embargada, pero nunca Rocío Carrasco se ha podido cobrar por esa supuesta situación de insolvencia. 2 Si no se desembolsa, se ha pedido el embargo de su sueldo En el caso de que deposite el dinero, los abogados de Rocío Carrasco ha pedido el embargo de sus ingresos para hacer frente a esa cuantía, incluyendo incluso su sueldo actual en el programa. 1 Una petición que finalmente se ha llevado a cabo Ya a principios de septiembre, empezaron a sonar los rumores sobre que los abogados de Rocío Carrasco habría solicitado al Juzgado número 2 de Alcobendas que se procesa al embargo del sueldo de lo que Antonio David se embolse durante su estancia en el concurso si este no paga la indemnización de 80.000 euros que le debe a la hija de Rocío Jurado. Algo que finalmente se ha efectuado.