Antonio David Flores ha recibido el apoyo de rostros conocidos como Antonio Canales tras ganar la batalla legal a ‘Sálvame’.

Antonio David Flores reflexionó sobre su victoria frente a ‘Sálvame’ este fin de semana. Habían pasado unos días desde que había recibido la noticia y ahora tocaba agradecer a todos los que no le habían soltado de la mano. Los últimos meses para él no han sido fáciles, pero tras varios meses batallando en los juzgados ha visto cómo un juez ha declarado nulo su despido. «Sigo emocionado leyendo cada muestra de cariño, cada mensaje de mis compañeros, cámaras, periodistas, gente de la calle que sin conocerme me han dicho “David no estás solo”, “David estamos contigo” “Van a pagar por todo”. Sólo quería deciros que GRACIAS. GRACIAS por haberme cogido de la mano y por no haberme dejado caer. La vergüenza de ese 22 de Marzo ahora se ha convertido en una fuerza inquebrantable«, decía el malagueño. Sus palabras no han caído en saco roto y han sido varios los amigos que han vuelto a brindarle su apoyo. Entre ellos, Antonio Canales.

El bailaor, gran amigo de Olga Moreno, le ha tendido una mano públicamente a Antonio David Flores. Tres frases han bastado para dejar clara cuál es su posición en este asunto, una respuesta con la que se desmarca de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Aunque directamente no ha dicho nada sobre ellos, sí que ha insistido en que su apoyo hacia Antonio David es incondicional. «Qué grande y qué palabras tan emocionantes. Mi corazón está contigo», comenta Antonio Canales. Consciente de que esta última para él ha sido complicada, el artista no ha podido evitar emocionarse al leer el mensaje que ha compartido el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ hasta el 22 de marzo.

Quien tampoco ha querido desaprovechar esta oportunidad y ha gritado al mundo que ella y Antonio David forman el tándem perfecto es Olga Moreno. La empresaria ha insistido en que «ni ella ni ninguno la soltarán de la mano», palabras que reconfortan y tranquilizan a partes iguales a Antonio David Flores. Cabe recordar que la pasada semana nada más conocerse que La fábrica de la tele debía pagarle más de 80.000 euros a Antonio David, su hija, Rocío Flores, alzó la voz para que todos sus seguidores supieran que apoyaba a su padre pasara lo que pasara. «Enhorabuena jefe, los que hemos vivido contigo esto, sabemos lo importante que es esta noticia para ti a nivel personal. Paso a paso. Siempre», dijo.

El extertuliano y su familia estaban felices, ya que esta sentencia a su favor suponía un chute de energía para ellos. Desde el pasado mes de marzo Antonio David apenas había levantado cabeza, pero su abogado y amigo le había animado para que no cejara en su empeño. No quería que se rindiera al confiar plenamente en la justicia, eso sí, todavía queda batalla por delante. El propio Flores aseguraba que denunciará a todos aquellos que habían manchado su nombre y es que no se piensa quedar de brazos cruzados.