5 El milagro de la aspirina

«Al día siguiente, cuando me estaban apareciendo los síntomas, mi novia no sabía qué es lo que estaba pasando. Lo único que se le ocurrió fue ponerme una de las aspirinas que había comprado en la lengua. Me salvó la vida», proseguía. El actor dejó claro que si Nicole no hubiera tenido ese gesto, probablemente no podría contarlo.

La cariñosa felicitación de Nicole Kimpel a Antonio Banderas por su cumpleaños