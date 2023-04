Antonia Dell'Atte, sin pelos en la lengua: "Mi hijo Clemente sabe toda la verdad"

Antonia Dell'Atte ha confesado en 'Sálvame' cómo está viviendo toda la polémica maternidad de Ana Obregón y la posición de Alessandro Lequio, su ex marido y padre de su hijo Clemente, en esto. El programa ha hablado con ella desde Italia después de que Josep Ferré la imitara en el plató. "No tengo nada que añadir, no me he pronunciado ni me voy a pronunciar pero no se tienen que dar noticias falsas", comenzaba su intervención. Su opinión se queda para su círculo íntimo: "Tienes que saber que mi hijo Clemente sabe toda la verdad desde que estaba en mi tripa. No hablo de toda la verdad, de Ana y de toda una mentira que se ha construido en 33 años".

Está fuera del foco mediático para evitar más problemas porque "siempre he protegido a mi hijo. Siempre, siempre". Él mismo, de hecho, ha tenido que salir a negar unas palabras que habría pronunciado sobre este tema en favor a Ana Obregón. "Lo que yo piense al respecto es parte de mi vida privada y deseo que se respete y tomaré medidas legales hacia aquellos que no lo hagan y sigan divulgando noticias falsas”, exponía muy enfadado en un comunicado. No es momento, por todo ello, de pronunciarse: "Por ahora prefiero ser una espectadora, espero que todo esto se calme". Habrá que esperar para conocer más en profundidad qué opina y qué sabe realmente del tema por mucho que Jorge Javier Vázquez le propusiera una visita a Telecinco. "Si me llamas en privado te comentaré pero el 'Deluxe' me espera chao", exponía.

Antonia Dell'Atte utilizaba unas palabras del humorista que antes había pronunciado para referirse a la presentadora: “Ha dicho que Madrid es muy pequeño para encontrar personas patéticas. Ya está”. Fue algo que ella misma utilizó hace días en un vídeo que grabó en Miami. En pleno torneo de tenis Miami Open, donde se encontraba con su hijo, se grababa y hablaba a cámara sin miedo. Veía toda la polémica generada en España y que ella se encontraba en la misma ciudad y agradeció no encontrarse cerca: "Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas patéticas e insoportables". Cuando se interpretó que iba dirigido a Ana Obregón por el día y lo sucedido, lo negó rotundamente: "No tengo que justificar nada de mi post, porque no está dirigido a nadie y menos a quién habéis nombrado vosotros".

La vida en Miami de Ana Obregón

Antonia Dell'Atte ya está a miles de kilómetros de distancia de Ana Obregón. La presentadora, de hecho, continúa en Miami junto a su hija finalizando todas las gestiones que le supone la gestación subrogada. Cumplía así uno de los últimos deseos de su hijo, Álex Lequio, que falleció en mayo de 2020. Puedes conocer en exclusiva en el nuevo número de SEMANA cómo es su día a día. Además podrás conocer en profundidad el apartamento en el que viven. Allí la hemos podido captar en una de sus salidas alrededor del bloque de apartamentos donde vive. Es un ático de dos dormitorios distribuidos en 117 metros cuadrados. Tiene que pagar por todos los lujos y las espectaculares vistas que la rodean 9.000 dólares al mes. De momento continúa compartiendo a través de las redes sociales como la pequeña Ana Lequio crece día a día. Ha encontrado en su llegada un motivo más para seguir adelante y se lo agradece siempre que puede: "Estás sana y con 4 kg, eres una glotona y tu papá desde el cielo y yo te amamos infinitamente".