Antonia Dell'Atte y su desconcertante actitud: muda y con 'cartelitos'

Vídeo: Europa Press

Antonia Dell'Atte siempre se ha caracterizado por su fuerte personalidad y por no tener pelos en la lengua. Menos cuando le ha tocado pronunciarse sobre Ana Obregón o Alessandro Lequio. Tras hablar con rotundidad en las últimas semanas sobre el bautizo de la hija-nieta de la actriz o sobre los fondos de la fundación que preside, ahora ha optado por el silencio. Eso sí, un silencio entrecomillado. Armada con unos 'cartelitos', la italiana ha contestado a las preguntas de los reporteros in obviar los dardos hacia los padres de Aless Lequio. Un comportamiento que ha llamado y mucho la atención. Los medios también se han llevado su cuota de animadversión por parte de la jurado de 'Bailando con las estrellas'. "Está saliendo la verdad que determinada prensa basura habéis manipulado", contenía uno de los papeles que portaba.

Hace solo unas semanas, Antonia Dell'Atte hablaba de forma muy enigmática sobre las supuesta donaciones que Ana Obregón no ha realizado a la Fundación Aless Lequio. "Ahora se sabrá toda la verdad. He rezado mucho. Todo esto lo he puesto en manos de Dios y la justicia divina ha llegado. No hablo de nadie porque está llegando la hora de la verdad. Falta poco. Falta la verdad que vosotros conocéis", sentenciaba.