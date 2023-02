Antonia Dell’Atte celebra su cumpleaños desayunando pizza

Celebrar un cumpleaños es algo que a mucha gente no le gusta pasar por alto, y más si te llamas Antonia Dell’Atte y tu día coincide con el Día Internacional de la Pizza, que se celebra el próximo 9 de febrero. La modelo internacional ha celebrado ambas fechas grabando un video para sus redes sociales en colaboración con Uber Eats, planteando una nueva manera de comer este fantástico plato: haciéndolo en el desayuno. Esta colaboración, además, coincide con la encuesta lanzada entre los usuarios de la plataforma en España para descubrir sus hábitos y preferencias a la hora de consumir este mítico plato de la cocina italiana.

“Me siento muy identificada con la pizza, sobre todo con ingredientes frescos como la Margarita, que lleva los colores de la bandera de Italia. Me encanta desayunar pizza por las mañanas, porque es buenísimo y así empiezas el día con más energía”, admite Antonia Dell’Atte

Como en todo cumpleaños, los invitados son imprescindibles. Dell’Atte sabe a quién invitaría a esa “fiesta de desayuno” y también, a quién no.

“Siempre elegiría en primer lugar a mi hijo Clemente porque para mí la familia es lo más importante. Me gustaría invitar también a Tina Turner, por enseñarme la música y su historia personal, a la madre Teresa de Calcuta, que fue una santa en la Tierra, y a Franco Battiato, mi maestro espiritual. No invitaría jamás a los infieles ni a los que no sienten remordimientos por actuar con crueldad… ni a Kim Kardashian porque me parece una mujer vulgar, y no me gusta la vulgaridad”, concluye la modelo.

Uber Eats realiza un estudio sobre el consumo de pizza para desayunar.

Los resultados del estudio arrojan conclusiones interesantes: la pizza, tradicionalmente considerada en la cultura gastronómica occidental como un plato popular para la comida o la cena, resulta ser también una opción que muchos usuarios eligen para desayunar. Concretamente, ocho de cada diez personas afirman desayunar pizza de vez en cuando, de acuerdo a los datos de Uber Eats.

En lo relativo a las razones que llevan a los usuarios a elegir este tipo de plato, como la primera -y más importante- comida del día, el principal argumento es que la pizza es una cura natural contra la resaca, según más de la mitad de los encuestados. El segundo motivo más popular para desayunar pizza, esgrimido por el 30% de los participantes de la encuesta, es la facilidad de preparación que tiene este plato, únicamente siendo necesario calentarlo antes de lanzarse a comer.

La pizza de jamón y queso se alza como la más popular entre los usuarios, elegida por cuatro de cada diez como su pizza favorita. El podio lo completan la carbonara y la margarita. La cuatro quesos y la diávola, con salami picante, completan el top cinco.

Uber Eats también ha querido averiguar el ingrediente extra que los usuarios siempre añaden a su pizza, y hay uno que gana por goleada: el queso, y en concreto la mozzarella. Los champiñones, la cebolla y el pepperoni destacan también como los ingredientes adicionales más pedidos. La piña se ratifica como ingrediente indeseado por la mayoría de los encuestados.