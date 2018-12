3 Antonia Dell’Atte y su hijo están pendientes de Álex Lequio

Otra cosa es que la bella Antonia, musa de Armani, que nunca ha tenido ‘pelos en la lengua’, siga hablando con la claridad que le caracteriza de lo desafortunado que fue su matrimonio con Alessandro Lequio, padre de su hijo, Clemente, y de Álex Lequio, el de Obregón. El mismo día de su boda, según cuenta en ‘Vanity Fair’, comenzaron los problemas: “Después de la ceremonia, del festejo, le dije: ‘Vete a cenar con tus amigos, te espero en casa’. De la manera más natural. ‘Tú vienes conmigo. Ahora eres mi mujer y haces lo que yo te diga’, me contestó. Me eché a reír. Y no fui. Me amenazó con el divorcio. Ahí empezó a mostrar su carácter posesivo”.