Antonia Dell' Atte respecto a su juicio con Ana Obregón: "Pronto se sabrá la verdad"

Hace meses que Antonia Dell' Atte se alejó de los focos. Por ello, prefiere mantenerse cauta y no cargar contra nadie. Tampoco contra Ana Obregón, a pesar de su enemistad innegable. Una tensión que ha pasado por altibajos y que en el año 2022 desembocó en una guerra judicial que copó titulares. Antonia decidió querellarse con la presentadora de televisión por un delito de calumnias y es que Ana acusó a Dell' Atte de haber falsificado la denuncia de malos tratos que interpuso en su día contra Alessandro Lequio. Si bien el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona lo admitió a trámite, poco o nada se ha sabido de ello. La revista SEMANA ha querido ir más allá, por lo que desde este medio nos hemos puesto en contacto con la modelo italiana para saber cuál fue la resolución del juez. "¡Sorpresa! Mi discreción ha sido total y absoluta", dice nada más descolgar el teléfono y hacerle la primera pregunta.

Antonia Dell' Atte: "La verdad siempre triunfa"

Antonia Dell' Atte se niega a dar detalles sobre el último asunto que le enfrentó a Ana Obregón. Eso sí, va dando pequeñas pinceladas de lo que opina, repitiendo en varias ocasiones durante la conversación mantenida con la revista una frase: "La verdad siempre triunfa". "Falta poco para conocer la verdad", añade. No quiere avivar ninguna batalla, de hecho, espeta un mensaje de paz en la llamada de teléfono en la que se le pregunta por Ana Obregón: "He perdonado a todas las personas, todo perdonado...todo bien". Precisamente esto último nos hace echar la vista atrás al pasado mes de mayo, pues la madre de Clemente Lequio dijo que todo lo sucedido era parte del pasado. "El pasado ya no existe, existe el futuro por una buena vida. Todo atrás", dijo rotunda tras las preguntas de los periodistas. Entonces, fueron muchos los que dieron por hecho que ella y Ana habían enterrado el hacha de guerra.

La que fuera musa de Giorgio Armani hace algún tiempo hizo mención a una mentira que, según ella, se construyó hace más de tres décadas. "Tienes que saber que mi hijo Clemente sabe toda la verdad desde que estaba en mi tripa. No hablo de toda la verdad, de Ana y de toda una mentira que se ha construido en 33 años", deslizó. Unas palabras que podrían estar unidas a las palabras que ahora ha concedido a SEMANA en exclusiva, pero que sin querer resultan para muchos inexplicables.

Una breve charla en la que dice a SEMANA "esperar que trabajen los jueces" y en la que recuerda que "Dios pone orden a todos", lo que revela que no quiere ser ella la que tilde o juzgue ciertas cuestiones que, sin querer o queriendo, ha protagonizado a lo largo de su vida. Aunque han sido varios los enfrentamientos de Ana Obregón y Antonia Dell' Atte, el último tuvo lugar en 2021. Todo comenzó después de que Ana defendiera a Alessandro de los supuestos malos tratos de los que en su día le acusó Dell'Atte. "He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica, que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor", escribió Ana Obregón en su cuenta de Instagram. Ante esta acusación la maniquí italiana inició un proceso contra ella y aseguró que "confiaba en la justicia".

El abrazo en el que firmaron una paz intermitente

Fue en el año 2019 cuando ambas firmaron la paz en 'MasterChef Celebrity', un abrazo que para muchos fue un momento histórico y que no ha vuelto a repetirse nunca más. ¿Dará esta historia un nuevo giro? Solo el tiempo lo dirá. De momento lo que sí se sabe es que justo esta semana Ana Obregón será la protagonista en varias cadenas de televisión, participando en 'El musical de tu vida' o 'Joaquín El novato', entre otros espacios.