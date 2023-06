Los antecedentes de Carlo Costanzia que le llevarán a la cárcel

No son buenos tiempos para Mar Flores. Este jueves rompía su silencio tras conocerse la noticia de la sentencia de su hijo, Carlo Costanzia, a 21 meses de prisión. Una información que dábamos en exclusiva en el último número de SEMANA, disponible en los quioscos de todo el territorio nacional. El cantante y actor de 30 años entrará en prisión condenado por un delito continuado de estafa agravada. Eso a pesar de haber llegado a un acuerdo con la parte y demandante y devolver más de 100.000 euros en concepto de reparación del daño. El argumento del juez para mantener la sentencia firme es claro: "No se trata de unos delincuentes primarios o puntuales", en referencia a Carlo y su socio, también condenado. No cabe recurso de apelación.

Sentencia firme contra Carlo Costanzia

El motivo que llevará a Carlo Costanzia a entrar en prisión tiene que ver con un negocio de compraventa de coches de alta gama que, supuestamente, compraban en el extranjero. Los compradores eran captados a través de anuncios en Internet y se les pedía depositar el 20 por ciento del total del importe del vehículo en concepto de señal. Nunca los entregaban. Así, engañaron, al menos, a cinco personas.

La Audiencia Provincial de Málaga ha sido la encargada de dictar sentencia. Lo hizo en los siguientes términos: "Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, a cada uno de ellos, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas".

Cabe recordar que, según la legislación de nuestro país, las personas a las que se les impone una condena menor a 24 meses pueden librarse de la cárcel si el juez lo considera oportuno. Entonces, ¿por qué Carlo no se va a ver beneficiado de esta medida? El argumento del juez para desestimar esa posibilidad es contundente y se sostiene en la "reincidencia" del hijo de Mar Flores. "Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales", recoge en la ejecutoria de la Audiencia Provincial de Málaga, la cual, ya no admite recurso judicial alguno.

Para justificar su postura, la sentencia apunta a la "hoja histórico penal del condenado Carlo Contanzia di Costigliole Flores", su nombre completo. Es decir, a sus antecedentes. Dice así: "Se observa que desde el año 2015 hasta el año 2021 ha sido condenado en varias ocasiones por delitos contra la seguridad vial (por conducir bajo los efectos del consumo de alcohol o drogas, por conducir sin permiso y por conducción temeraria) y por delito contra el orden público (atentado). Pero es más, ya ha gozado del beneficio de la suspensión y no ha hecho un buen uso del mismo". En este punto, el juez de la Audiencia Provincial de Málaga se remite a dos sentencias, una del 24 de mayo de 2017 y otra del 8 de noviembre de 2015. En ambos casos, al hijo de Mar Flores se le concedió la suspensión de la ejecución de la pena.

Mar Flores, destrozada

Mar Flores ha reaparecido este jueves en el programa de Sonsóles Ónega, 'Y ahora Sonsoles'. Muy afectada, ha defendido la inocencia de su hijo. "Le han utilizado como persona conocida y como buena persona que es", ha dicho al borde de las lágrimas. La ex modelo ha señalado que, aunque acatarán la decisión de la justicia, no entiende la sentencia. Los jueces deciden la suerte de las personas y no se puede hacer nada. Se había llegado a un acuerdo y de repente nos encontramos con la sentencia. Intento hacer una vida normal, aunque estoy muy dolida. Los hijos duelen más de lo que le pasa a uno mismo. Es un momento muy complicado".