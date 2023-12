Anne Igartiburu inquieta con sus mensajes ante su ausencia en las Campanadas

Anne Igartiburu ha sido durante casi dos décadas el rostro con el que nos hemos tomado las tradicionales uvas. La vasca causó baja el año pasado después de 17 al frente de esta especial retransmisión en TVE. Aunque finalmente aceptó el reto de presentar las Campanadas junto a Ibai Llanos y un viejo conocido, Ramón García, en Twitch. Este 2023 vivirá esta mágica noche sin tener que ponerse delante de las cámaras, algo que parece le ha provocado cierta nostalgia a tenor por los mensajes que ha compartido en su perfil de redes.

"Si te duele, conviértelo en ejercicio, en pintura, en libros, en danza, en abrazos, en llantos. Pero jamás permitas que el dolor se quede adentro", ha publicado en sus historias de Instagram. Añadía a este texto la siguiente nota : "Pues eso". Además incluía una canción melancólica de la cantante y compositora mexicana Carla Morrison, 'Déjenme llorar'. A esta publicación le ha seguido otro mensaje que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores, un corazón junto a la etiqueta #fixingmyheart (reparando mi corazón).

Anne Igartiburu reacciona ante los mensajes de sus seguidores en redes

No hay duda que este 31 de diciembre la nostalgia ha invadido a Anne Igartiburu. Consciente de que ha despertado cierto revuelo entre sus seguidores, ha publicado un nuevo mensaje. Esta vez de carácter más optimista y mostrando una sonrisa. "Ehhh... Solo una cosa: que queda toda una vida para cumplir sueños y seguir avanzando. Calma. ¡Todo está bien! Feliz Noche. Feliz Vida Consciente".

Después de 18 años, Anne Igartiburu vivirá una Nochevieja completamente distinta a las otras sin tener que presentar las Campanadas. El año pasado recibió in extremis la oferta de Ibai Llanos, incluso tuvo que improvisar un look express para la ocasión. Traicionó a su querido Lorenzo Caprile para vestir un traje dos piezas de Alejandro de Miguel. Un bonito diseño de paillettes en color rojo formado por una chaqueta estilo blazer anudada en el lateral y engalanada con unos detalles florales en el hombro.

"Al final, fíjate, me fui a la Puerta del Sol. Me metí en otro embolado. Por eso digo que a veces las cosas suceden por algo", afirmaba durante una entrevista en 'El Hormiguero' a principios de 2023. La vasca subrayaba entonces que entendía que no siempre iba a estar ahí. "Es obvio que cambien de presentadores". Aprovechó para hacer balance de su experiencia en Twitch. "Flipé. Aprendí un montón, fue un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida". Una retransmisión en la que volvió a estar acompañada de su querido Ramón García. "Con una mirada nos entendemos después de tantos años".