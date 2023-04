Anna Ferrer Padilla ha tenido un fin de semana de lo más intenso. Ha tenido tiempo para salidas con amigos o con su chico, Mario Cristóbal, pero también para pararse a pensar cómo vivió la etapa de la pandemia. En marzo de 2020 el mundo se paró y en España estuvimos unos meses encerrados. Ella dedicó mucho de ese tiempo a hacer manualidades para entretenerse, pero todo fue maravilloso.

Estos meses coincidieron con la parte más dura de la enfermedad de Antonio, el marido de su madre, Paz Padilla. Para ella fueron momentos duros, pero gracias al confinamiento, pudieron pasar los últimos días de la vida de él juntos. Hay que recordar que Antonio Vidal falleció en julio de 2020 por culpa de un tumor cerebral. Fue en plena pandemia, por lo que la presentadora de televisión y su hija dedicaron mucho tiempo a disfrutar de él.

En julio de 2020 la vida de Paz y Anna dio un vuelco

Ahora ha querido mostrarse de lo más sincera y ha recordado esa época: "Y aunque fueron unos meses muy muy duros, no solo por lo que estábamos viviendo a nivel mundial, sino personalmente por la enfermedad del marido de mi madre, una de las personas más importantes de mi vida, tengo buen recuerdo de esa época en el que nos pudimos despedir de él con mucho tiempo de calidad, los tres solos disfrutando de nuestra compañía, cosa que en ninguna otra circunstancia hubiéramos podido hacer. Ojalá no hubiera sido una despedida, pero como tantas otras cosas en la vida, no depende de nosotros. Lo que sí depende es cómo lo afrontas y nosotras decidimos hacerlo con cariño y amor y disfrutando de cada segundo juntos", ha confesado sobre el momento que vivieron durante las últimas semanas de vida de Antonio.

Decidieron pasar los meses de confinamiento junto a Antonio

Pero Anna Ferrer no se ha querido quedar ahí. Después de confesar un aspecto tan íntimo como fueron las últimas semanas de vida de Antonio, la joven sacó una conclusión de esos días y no ha dudado en compartirlo a modo de consejo: "Y volviendo al tema, ya que nunca he hablado mucho de esto, durante esos meses me repetía que ojalá me hubieran dicho antes que Antonio se iba a morir para hacer aprovechado más el tiempo. Y qué tontería porque si algo tenemos claro en esta vida es que vamos a morir, pero hasta que no nos toca de cerca no somos conscientes. Y no debería ser así, yo desde entonces disfruto el triple de los ratos con mi familia, con mis amigos... porque soy 100% consciente de que mañana es muy posible que ya no estén. Y así deberíamos vivir siempre, teniendo en mente que puede ser el último día. No con agobio ni mucho menos, pero sí disfrutando de cada minuto, no dejando cosas para mañana... viviendo más", ha terminado diciendo.

Paz Padilla habló del momento más duro de la enfermedad de Antonio

La presentadora de televisión no quiso hacer pública la enfermedad que padecía Antonio, pero tras su muerte, sí que se atrevió a contar detalles de cómo pasaron esta dura etapa. Paz Padilla ha explicado que su marido llegó a no reconocerla. Antonio la llamó en un momento dado para decirle que no se encontraba bien y que necesitaba ir al médico para que lo vieran. Paz le dijo que se fuera a su casa para ir juntos al hospital. En ese momento Paz vio cómo su marido llegó desorientado y que se bajó del coche sin haberle puesto el freno de mano. La presentadora de televisión se queda impactada y empieza a asustarse. Ya en el hospital, la humorista vivió el que fue el peor momento de esta lucha. Y es que su marido no llegaba a reconocerla ni tampoco recordaba su nombre.