Anna Ferrer Padilla, hija de la popular Paz Padilla, ha empezado a prescindir de los artificios propios de una blogger o influencer de su nivel y, si su primer movimiento en esa dirección fue el de olvidarse del sujetador siempre que no fuera estrictamente necesario, ahora ha decidido mostrarse tal y como es, con un mensaje que, además, incita al amor propio.

Leer más: ¿Cómo se lleva la hija de Paz Padilla con su padre?

En una imagen en la que aparece sencilla, sin un gramo de maquillaje en el rostro y con dos colgantes dorados como única prenda, Anna ha enviado un mensaje ‘body positive’ a todos sus ‘followers’ en el que asegura que lo más importante es el amor propio y destaca que no hay que compararse con nadie para ser feliz.

Un buen consejo para sus seguidores

“Y así soy yo, real. Sin apariencias. Con cicatrices. Yo cuando río y también cuando lloro. Y me gusto, todo el tiempo. No soy mejor que tú, mi vida no es perfecta, no soy feliz todo el rato. Pero sí soy una buena persona, sí me gusta mi vida, y sí soy muy afortunada. No quiero que os comparéis con nadie, ni deseéis ser lo que no sois”, ha comenzado diciendo.

“Solo os dejo intentar ser vuestra mejor versión cada día, porque con lo que no esta en nuestra mano no podemos luchar. Solo nos queda el trabajo interior, el estar contentos con nosotros mismos. Pensadlo un poco y llegaréis a la misma conclusión que yo: la felicidad no está al lado de nada, solo dentro de ti. Permítete ser feliz, te lo mereces”.

Leer más: El asombroso viaje de Anna Ferrer Padilla

Anna tiene 280.000 seguidores en Instagram y son casi 28.000 los que ya han dado ‘like’ a su sincera publicación. Las palabras de la ‘influencer’ han sido muy bien acogidas por su público y son más de 200 personas las que han dejado sus mensajes a la hija de la presentadora de ‘Sálvame’.

Más contenido .....