Anna Ferrer Padilla dio el paso de independizarse hace unos meses. La hija de Paz Padilla lo hacía junto al que es ya su expareja, Iván Martín. A pesar de que no salió bien, la joven no quiso dejar su piso y tomó la decisión de quedarse con él. Durante este tiempo, hemos podido ver su salón e incluso algunos rincones de su cocina, pero poco más. Anna siempre ha sido muy discreta a la hora de enseñar ciertas estancia de su piso de ‘soltera’.

Sin embargo, ha querido dar un paso más y nos ha dejado ver una nueva estancia de su piso, que se encuentra en el centro de Madrid. Una estancia que parece ser como el rincón que vale para todo. Anna Ferrer ha enseñado la sala que utiliza para leer, para hacer algo de yoga e incluso como vestidor. Como se puede apreciar en la imagen que ha enseñado, la habitación es pequeña, pero ella ha tratado de sacar el mayor provecho.

Anna Ferrer enseña una nueva habitación de su piso

De hecho, ha colocado un espejo grande en la pared del frente para dar más profundidad a la habitación. Al lado, una butaca que puede servir de zona de lectura, ya que está al lado de una lámpara de pie. No se ha olvidado de poner una cesta en el suelo y unas cajas como de viaje en otro lado. Ya más cerca de la puerta podemos ver una estantería, que ha ocupado con zapatos que usa, y al otro lado, un amplio armario.

Hemos intuido que puede ser la zona elegida para hacer yoga porque detrás de la butaca tiene enrollada una esterilla. No hay duda de que esta es la estancia comodín del piso de Anna Ferrer, ya que la dedica para muchas funciones. La joven está muy orgullosa de cómo la ha decorado y no ha dudado en enseñarla a sus seguidores. Pero no es el único rincón que hemos podido ver del acogedor piso al que Anna se fue a vivir para dar un importante paso en su relación con Iván. Ahora se trata de su piso, ya que tras confirmarse su noviazgo con Mario Cristóbal se desconoce si ya viven juntos.