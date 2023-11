Anna Ferrer Padilla enseña su nueva casa antes de su espectacular reforma

Anna Ferrer Padilla es una de las hijas de famosos más activas en las redes sociales. Solo en Instagram cuenta con más de 819.000 seguidores, lo que le ha permitido cumplir muchos de sus sueños. De hecho, es una de las 'influencers' que más proyectos profesionales tiene, ya que tiene su propia tienda de ropa, negocio que comparte con su madre, Paz Padilla. También es imagen de numerosas firmas de moda y productos de belleza. Ahora ha encontrado el momento perfecto para comprarse una casa en Madrid. Y no puede estar más feliz.

"Mi propio pisito 🏠 Aún no me creo que estas cuatro paredes vayan a ser mi nuevo hogar, el sitio donde voy a vivir muchas nuevas primeras veces, que me van a ver reír y también llorar. Esto es un sueño cumplido para mi, me hace muy feliz pensar en esta nueva etapa de mi vida y por supuesto me moría de ganas de compartirlo con vosotras 🤭❤️", escribía emocionada hace apenas unas horas. Junto al mensaje podemos ver unas fotos de Anna Ferrer Padilla con las llaves en la mano.

Anna Ferrer Padilla ya está inmersa en la reforma de su nueva casa

Pero también nos ha permitido ver algunos rincones del que será su hogar. Sin embargo, ahora va a someter la vivienda a una espectacular reforma. Y es que aunque la casa está vacía, se puede ver que la casa es antigua. Eso ha llevado a la hija de Paz Padilla a encargar la reforma a una empresa para que incluso le tiren algunas paredes y hacer la casa más diáfana.

De hecho, en una de las fotos que ha compartido podemos ver la cocina antes de la reforma. Eso sí, podemos comprobar que ha tirado una de las paredes con el fin de que esta estancia esté integrada, seguramente, en el futuro salón de su casa. Esta es una de las técnicas que llevan a cabo muchos propietarios en su casa en la actualidad. "Qué fuerte estoooo", ha escrito súper emocionada ante el increíble paso que ha dado de ser propietaria de su nuevo hogar.

Ha tirado la pared que une el salón con la cocina

Ahora quedan unos meses intensos de trabajo en su nueva casa, la que ha comprado en solitario. Anna Ferrer Padilla estará muy pendiente de las obras, pero no tiene ningún agobio, ya que sigue instalada en la casa de alquiler en la que ha iniciado su etapa como independizada. Está siendo unos meses intensos, pero está contando con la ayuda de su madre. Estamos seguros de que cuando la casa esté terminada, la joven nos enseñará el resultado. ¡Estamos deseando ver todas las estancias de su nuevo hogar!