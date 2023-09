El gran susto de Anna Ferrer Padilla: "Pensaba que me iban a matar"

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, se ha llevado un gran susto que difícilmente olvidará. La joven vio cómo un individuo entraba en plena madrugada en la habitación de su hotel. "Yo pensaba que me iban a matar", ha confesado la 'influencer' que está unida sentimentalmente al diseñador Mario Cristóbal.

El suceso, que ella ha compartido en sus redes, ocurrió entre las tres y las cuatro de la madrugada. Anna Ferrer se encontraba durmiendo plácidamente en el hotel. Se despertó cuando notó que alguien estaba accediendo a la habitación. Ante la presencia de un desconocido su reacción fue de shock. En un primer momento permaneció paralizada por el miedo. Ella ha confesado que sintió auténtico pánico y temió por su vida. Finalmente todo quedó en un susto. El personal del hotel se había equivocado dando la llave de la habitación y se la entregó a otro huésped por error. "Luego lo arreglaron, pero no sabéis qué nochecita pasé después de semejante susto", explicaba.

Paz Padilla se pronuncia sobre el susto de su hija

La actriz y presentadora, muy unida a su hija, se manifestaba recientemente al respecto. Subrayaba que Anna Ferrer estaba bien y quitaba hierro al asunto. Añadía que todo había sido producto de una equivocación. "A ella le pasó a las tres de la mañana, te asusta pero no pasó nada, menos mal". Paz Padilla explicaba que había vivido algo muy similar, pero siendo ella la que accedía a una habitación ajena. "A mí me han dado la llave de una habitación y cuando he subido he visto un pedazo de tío duchándose que digo 'oh' y me he vuelto para atrás y he dicho: ¡Se han equivocado!".

Anna Ferrer Padilla, de 26 años, es la única hija de Paz Padilla fruto de su primer matrimonio con Albert Ferrer. La pareja contrajo matrimonio en 1998, meses después del nacimiento de su hija. Sus caminos tomaron rumbos separados en 2003. Una ruptura muy dolorosa para ella. "Él me dejó de un día para otro y yo lo pasé tan mal que no se lo deseo a nadie. Me dijo que se le había apagado el amor, pero yo estaba profundamente enamorada", explicaba durante una entrevista con Bertín Osborne.