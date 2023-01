Anna Ferrer Padilla dio el paso hace un tiempo de independizarse y abandonar la casa que compartía con su madre, Paz Padilla, para iniciar una nueva etapa con su chico de aquel entonces, Iván Martín. La pareja alquiló un piso en el centro de Madrid, pero meses después anunciaron que habían tomado la decisión de romper su relación. A pesar de la ruptura, Anna Ferrer se quedó en el piso en el que había iniciado una nueva etapa en pareja. Y ahí sigue. De hecho, ahora ha querido compartir con todos cómo es su casa por dentro, estancia a estancia. "HOUSE TOUR 🏡 Bienvenidas a mi querido hogar. Espero que os guste ✨", ha escrito emocionada junto a un vídeo en el que podemos ver foto a foto todas las estancia de su hogar.

Aunque es un piso pequeño, la joven no puede estar más feliz de haber encontrado esta casa, que poco a poco ha ido decorando con cariño, convirtiendo este lugar en el más acogedor. Anna Ferrer ha estado meses buscando los muebles que más le gustaban y ha dado con todos ellos. Un piso que cuenta con dos habitaciones, una más grande que otra, pero que tiene espacio para todo lo que necesita para vivir. Ahora en este piso vive con su nuevo novio, Mario Cristóbal, al que prefiere mantener todavía en un discreto segundo plano. Ella está feliz y ha recuperado la ilusión de nuevo gracias a este joven empresario. Este podría haber sido el encargado de grabar a Anna mientras enseña con emoción su casa.

La entrada a la casa cuenta con un banco para descalzarse

Una casa que tiene una puerta de entrada de lo más bonita, en un azul grisáceo. Llama la atención de este piso que cuenta con un suelo de moqueta que hace el lugar más cálido. Por todos es sabido que las casas en Madrid tienen que estar acondicionadas para los meses más fríos del año y el hogar de Anna Ferrer lo está. La entrada tiene espacio suficiente para varios muebles e incluso un banco para descalzarse antes de entrar. Esta es una norma que tiene Anna en su casa para evitar que la moqueta se ensucie. Antes de llegar al comedor nos encontramos con un pilar de hierro que podríamos decir que es la seña de identidad de este piso en pleno centro de la capital española.

El salón y el comedor son las zonas favoritas de Anna en su casa. De hecho, procura hacer toda la vida en estos dos lugares. Tal es el cariño que tiene por estas estancias que no ha dudado en colocar la zona de estudio aquí. La hija de Paz Padilla es muy de trabajar en casa, por el trabajo que tiene, así que ha puesto una mesa de estudio para hacer las gestiones, organizar su agenda o hacer todas las videollamadas que tiene que hacer para hablar con todo su equipo de 'No ni na'. Lo que menos le gusta es la cocina, que no está reformada de la manera que ella querría, pero aún así, tiene todo lo necesario para elaborar sus recetas. Pero no queremos explicarte todo lo que puedes encontrar en su casa, preferimos que lo veas por ti mismo. A nosotros el piso de Anna Ferrer Padilla en el centro de Madrid nos encanta, ¿y a ti?

Vídeo: Instagram.