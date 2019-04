La hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al mostrar una fotografía de su rostro al natural, sin maquillaje y mostrando un detalle de su cara que no todos conocían: está plagada de simpáticas pecas

A través de sus muchas publicaciones de Instagram, Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, ha demostrado ser toda influencer gracias a los muchos looks y maquillajes que comparte con sus más de 300.000 seguidores. Cuando parecía que ya no podía dejar a nadie con la boca abierta, lo ha hecho gracias a una fotografía en la que muestra su yo más real, el que ve cuando se levanta cada día y se mira al espejo.

Con la llegada del buen tiempo y el sol, las pecas comienzan a acampar a sus anchas por su rostro, llegando a tal punto que ni siquiera se pueden contar. Y claro, está tan diferente a como se suele mostrar que hasta sus seguidores le han preguntado si se lo ha hecho ella o es el estado natural de su piel.

“¡Es así! En cuanto me da un pelín el sol se me notan mucho más, pero siempre las tengo”, ha respondido Anna que, sin embargo, no ha convencido a todo el mundo y es que a más de uno le ha extrañado que tenga pecas hasta en los labios. Aunque para el día a día se maquilla de manera muy natural, lo cierto es que consigue disimularlas bastante bien, hasta el punto de que nadie se había percatado de que se pueden contar a cientos.

Y si bien esta fotografía es un presagio del buen tiempo que está a punto de llegar, lo cierto es que todavía habrá que esperar un poco y es que todo apunta a que esta fotografía se la tomó el pasado verano. La pista está en el color de pelo y es que hace unos meses la hija de Paz Padilla decidió atreverse con un tono más rubio que le queda muy bien.