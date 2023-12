En el último programa que ambas protagonizan en Cuatro, madre e hija han aprovechado para navegar por la Venecia mexicana en trajinera. Allí han tenido tiempo de charlar tranquilamente y sincerarse la una con la otra. Cuando Anna y Paz Padilla se han sentado en la trajinera han tenido una profunda conversación, y es que Anna ha visto a su madre por un momento cómo se lo estaba pasando y le ha hecho una confesión: "Eso te pasa a ti mucho en los viajes. Que disfrutas porque la gente no te conoce y te vuelves más Paz Padilla".

Y ha añadido: "Lo mal que lo he pasado yo de pequeña... Demasiado bien he salido, eso me dice todo el mundo. Me lo dice la gente, mis amigos". La conversación terminaba removiendo tanto a Paz Padilla que no dudaba en preguntar a su hija si la cambiaría por otra madre. "No, obvio no", zanjaba Anna.

No es la primera vez que Anna le confiesa algo así a su madre, ya aseguró hace unas semanas que "de pequeña sentía mucha vergüenza ajena de ti. Suena fatal pero yo era una persona super tímida, por tu culpa creo, porque eras todo lo contrario. Yo era muy reservada, calladita, tan tímida y tú tan llamativa...", confesó. Una conversación muy sincera que acabó con unas bonitas palabras de Paz Padilla a su hija: "Estoy orgullosa porque eres una princesa pero auténtica, como yo".

Las dudas de Anna Ferrer en su primer proyecto en televisión

La joven no dudaba en confesar sus dudas antes de aceptar este primer proyecto en televisión con su madre. "Cuando mi madre me propuso este programa me lo pensé porque me encanta viajar, pero viajar para ver la muerte no era lo que más me apetecía. Pero al final hago lo que ella me pida", explicaba Anna, narradora del docureality.