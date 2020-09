El novio de Anna Ferrer, Iván, cumple este jueves 28 años y la hija de Paz Padilla ha abierto su álbum de fotos más íntimo y personal

Este jueves, Iván Martín, el novio de Anna Ferrer, está de celebración. El yerno de Paz Padilla cumple 28 años y para celebrarlo, la influencer ha querido compartir una batería de imágenes de ellos dos juntos para felicitarlo. Anna ha abierto su álbum de fotos más personal e íntimo para hacer un repaso de cómo ha sido el año que han pasado juntos como pareja. A pesar de que han tenido momentos complicados, como un distanciamiento por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, también han aprovechado mucho estos últimos 365 días para viajar y convertir su historia de amor en una de película.

El año de Anna Ferrer y su novio, Iván, en 24 fotos

La hija de Paz Padilla no ha escatimado en fotografías a la hora de felicitar a Iván, que ha sido un gran apoyo para ella y su madre tras la muerte de Antonio Juan Vidal. El joven estuvo junto ellas en los difíciles momentos y desde entonces no se ha separado. Anna e Iván han formado una relación espectacular que van trabajando día a día. Para Anna fue muy duro separarse de su novio durante un par de meses por culpa del confinamiento, pero esa distancia no hizo mella en su relación. Desde su reencuentro, la pareja no se ha separado y han aprovechado cada tiempo que tienen juntos para hacer planes y recuperar el tiempo perdido.

Con esta fotografía en la que Anna dice lo siguiente: «Es el cumpleaños de esta personita y cómo ha decidido abandonarme esta mañana, voy a dar la chapa por aquí y recopilar algunos recuerdos de este último año». Así anunciaba la hija de Paz que se avecinaba un aluvión de fotografías de la pareja disfrutando de su amor. Anna Ferrer ha abierto su álbum más romántico para felicitar, de esta manera tan especial a su novio, Iván Martín. A pesar de que su cumpleaños es este jueves, la pareja ya lo celebró la noche del miércoles con una cena con amigos y familia, además de soplar las velas en una tarta de queso que cocinó la mismísima Anna y que ella misma anunció que le había sentado genial.

Estos 24 Stories que ha compartido Anna Ferrer, han hecho emocionarse al cumpleañero, que ha compartido uno de ellos con el siguiente texto: «Ha hecho un recorrido de nuestro año en Stories que ha conseguido que se me escape una lagrimilla», ha asegurado Iván a través de su cuenta de Instagram. En SEMANA hemos recopilado estas maravillas fotografías con momentos de todo tipo para compartirlas con vosotros y desde aquí desearle un feliz cumpleaños a Iván.