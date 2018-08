Anita Matamoros zanja la polémica tras ser criticada por comprarse un coche de lujo

Anita Matamoros ha aprobado hace apenas unos días el carnet de conducir y ya tiene coche nuevo. La joven ha dado su primer paseo por Madrid en su bólido, junto a su pareja, Gabri, que ha compartido un Instagram Stories que ha provocado las críticas de sus seguidores, que se han quedado muy sorprendidos al ver la marca de su coche.

Y es que se trata de un coche BMW, y muchos han criticado a la hija de Kiko Matamoros y Makoke por la elección de este coche. De hecho, muchos han creído que se lo habían comprado sus padres: “Una vez que ya tengo coche, ha habido comentarios sin respeto. ‘Claro, te lo han comprado tus padres’, ‘¡Qué mimada!’… Pues bien, ese coche me lo he comprado yo, con mi dinero, por mi trabajo. Ese coche es mío. No lo he pagado al completo, pero es cosa mía cómo lo he hecho. Es verdad que yo me voy en dos meses a Milán, pero es un coche que se va a quedar aquí, que lo van a usar mis padres, mi hermano Javi. Y cuando venga, lo usaré yo”, ha querido aclarar en la televisión de Instagram.

“Las críticas me dan igual, no me afectan lo más mínimo. Lo que me fastidia es que se den por hechos cosas malas. En nada os enseñaré mi cochecito”, ha comentado, tranquila.