11 Un complejo al que pone fin

Anita, que cumplió 18 años el pasado mes de julio, ha decidido hacer público su paso por las expertas manos de un cirujano y contar a sus miles de seguidores las razones por las que lo hace. “No me voy a poner, sino que me voy a quitar y me lo voy a colocar”, decía la influencer, que añadía: “El pecho que tengo me incomoda mucho. No me gusta tener tanto pecho porque al final es incómodo, y estudiando y tal me duele mucho la espalda”, se justificaba.