El desgarrador mensaje de Anita Matamoros: "No soy capaz de levantar cabeza"

Anita Matamoros (24 años) solo espera que salga bien. Después de la devastadora pérdida del actor Fernando Tejero, la influencer acaba de pasar por un trauma parecido. Que todo se quede en un mal sueño y el pequeño Ringo pueda salir adelante tras el accidente que casi le cuesta la vida. Fue su madre, Makoke (54 años), quien explicó que se había caído de la tercera planta de su hogar: "Se ha roto todas las costillas". Ahora lucha por su vida, demostrando valentía a sus 16 años. Un durísimo momento en el que se ha querido abrir en canal la influencer, desvelando que no es capaz de levantar cabeza. Sabe que tiene que ser fuerte, pero quiere permitirse estos momentos de flaqueza para también valorar lo bueno. La joven, que ha admitido todavía seguir en shock, ha explicado que el pasado fin de semana hizo frente a uno de sus peores momentos vitales. Y es que alguien al que considera que es de su familia sufrió un accidente doméstico por el que, sin querer, siente culpabilidad.

Anita Matamoros confiesa estar muy "apagada" tras el ingreso de urgencia de su perro, alguien imprescindible para ella

"Siempre había escuchado que en pocos segundos se puede cambiar la vida de alguien… Nadie es dueño de su destino y qué razón tenían…Desde el domingo no soy capaz de levantar cabeza, estoy apagada. Se que es algo temporal, pasará, se que es un dolor egoísta y que al final son obstáculos que acaban haciéndome más sensible, mejor persona y mucho más fuerte. Dejar de sentir a Ringo en casa, mientras él lucha por seguir adelante me lleva a valorar aún más a los que están, a quererles mejor, a disfrutar de esa compañía que hace que la vida sea más amena", dice Anita Matamoros.

Una extensa carta en la que también quiere compartir su agradecimiento, pues gracias a su exitoso trabajo puede pagar carísimos tratamientos que podrían salvar la vida de su perro Ringo. "Agradezco poder pagar pruebas y tratamientos para ver si hay esperanza de que mi pequeño pueda volver a dar un paseo. Agradezco recibir la energía y los ánimos de tantísima gente. Agradezco poder llamar a mi psicóloga para gestionar mi shock", añade. Aunque el escrito veía la luz este martes en cuestión de minutos su post se llenaba de mensajes de apoyo y ánimo, esos followers que sin conocerla querían arroparla por encima de todo.

Anita Matamoros es incapaz de no pensar en el doloroso momento que atraviesa su mascota. Adora a Ringo, quien ha estado presente en muchísimos momentos de su vida. Tanto buenos como malos. Por esta razón no quiere imaginar la vida sin él y hará lo posible porque pueda volver a casa con ella, siendo ese su deseo de 2024. "Ringo, no te saco de mi cabeza ni un minuto. Estas siendo mi maestro, me estas dando una buena lección. Te amo", apunta la prescriptora de moda. Fue ella misma quien deslizó la gravedad de Ringo, un terrible momento también para su madre y su hermano, Javier Tudela. El empresario reaccionaba a la publicación de su hermana, recordando la crudeza que están viviendo desde que su mascota sufriera un accidente en casa.