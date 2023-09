Del mismo modo que Froilán o el hermano de Íñigo Onieva conocían a Daniel Sancho, también lo hizo Anita Matamoros. En su última aparición pública, y pese a no haberse pronunciado sobre el crimen de Edwin Arrieta hasta ahora, la hija de Kiko Matamoros ha admitido haber coincidido con el asesino confeso en la noche madrileña: “Sí, he coincidido con él en alguna discoteca de noche en Madrid, pero no tenía relación con él. Conozco a gente que eran sus amigos”, ha admitido. Y es que, aunque no tuvieran un vínculo muy directo, el hecho de haber tenido tan cerca al chef le “da mucha impresión”. ¡Dale al play para no perderte las últimas declaraciones de la influencer!

Vídeo: Europa Press