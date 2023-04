Anita Matamoros cuenta en Instagram con más de 695.000 seguidores. A ellos les cuenta aspectos de su vida, los que ella quiere, pero también habla mucho de sus proyectos profesionales y muestra sus looks más atrevidos. Nunca ha querido contar cómo es su vida al lado de su novio, Nacho Santandreu, un empresario 16 años mayor que ella y con el que lleva ya tiempo saliendo. Prefiere mantener en un discreto segundo plano cómo es la vida con él cuando están en casa tranquilos o haciendo planes románticos.

Sin embargo, siempre hay un excepción a la norma. Anita Matamoros ha hecho un preguntas y respuestas, y ha recibido una pregunta que podría haber obviado sobre cómo es la convivencia con su chico. Pero no, ha preferido contestarla: "En mi caso la convivencia es un 10. Va muy bien dividirse las tareas (tu cocinas, yo limpio). Es muy guay que cada uno tenga su "espacio personal". Yo por ejemplo uso mucho la habitación y mi vestidor para grabar, es " mi espacio".

La joven habla por primera vez de la convivencia con su novio

"Tener unos horarios parecidos facilita mucho, irse a dormir y despertar a la vez. Mi problema es que soy muy pesada con el orden (a veces demasiado) pero intento ceder. Al final se reduce en entendimiento, paciencia y amor. Cuando vivía con mi amiga Lala era más de lo mismo, horarios similares, tareas repartidas y cuidarse mutuamente", termina diciendo. Esta es la primera vez que comparte que efectivamente viven juntos en un piso de Madrid y que la relación va viento en popa.

Nacho es empresario y tiene 16 años más que Anita Matamoros. Esa diferencia de edad no les ha supuesto un problema nunca. Fue durante el verano de 2021 cuando fue fotografiada junto a él. A día de hoy siguen juntos. En alguna ocasión durante estos años de amor, la joven daba el paso de declararle su amor públicamente: "Hoy y siempre", escribía, dejando a todos boquiabiertos por este mensaje de amor. Junto a esta declaración, Anita compartía una instantánea de los dos tumbados en la playa.

Todavía no quiere ser madre

El hecho de que esté muy enamorada ha llevado a pensar que el siguiente paso podría ser madre. Sin embargo, ella todavía tiene muchas cosas que hacer, tanto en el terreno personal como el personal. De hecho, no niega que le resulta una pregunta desagradable: "Para cuando yo deje de ser un bebé, seré madre. A ver, hablando en serio, esto es lo que más se repite! No que estuviera de moda. Quiero serlo, pero prefiero cumplir otros sueños primero, como por ejemplo, comprarme una casa. Nunca se sabe pero de momento no está en mis planes. De todas formas, siempre pienso que es una pregunta muy impertinente. Obviamente sé que la hacéis desde el amor, pero nunca sabes por lo que pueda estar pasando una persona", termina diciendo.