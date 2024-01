Anita Matamoros, destrozada: "Siento en el alma si alguna vez que te he fallado"

Anita Matamoros está pasando una semana horrible después de que su perro sufriera un grave accidente. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha estado dando la última hora del estado de salud de su mascota, pero no podía esconder su preocupación. Tras unos días complicados en los que no han dejado de hacerle pruebas a su perro, la joven ha recibido la peor de las noticias: la muerte de Ringo, su perrito.

Junto a un vídeo homenaje, Anita Matamoros llora la muerte de su perrito, al que estaba muy unida: "Madre mía… cuántisimo nos hemos mimado mi pequeño. Me has dado 16 años de un amor incondicional, al que solo espero haber estado a la altura. Javi un día me dijo que los perritos también escuchaban y servían para contarles tus penas, tenía 9 años y desde entonces fuiste mi confidente. Has sido uno más de la familia y te querremos toda la eternidad", ha empezando escribiendo la joven.

Ha querido, además, pedirle perdón por si alguna vez no estuvo a la altura: "Siento en el alma si alguna vez he fallado como compañera, que estoy segura de que sí… pero he procurado darte siempre la mejor vida, te lo prometo mi amor… Estoy muy orgullosa de tu despedida, 6 personas emocionadas transmitiéndote todo el amor del mundo… tu familia ❤️ Estoy segura de que cuidarás de mi. Buen viaje pequeño, gracias por haberme acompañado en esta vida. Nos vemos en la siguiente ✨", ha terminado diciendo totalmente rota.

Este es el vídeo que Anita Matamoros ha compartido como despedida

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anita Matamoros Giaever ( @anitamg)

Están siendo unas horas de lo más complicadas, pero Anita Matamoros está recibiendo mucho amor y cariño. La primera en escribirle ha sido su hermana, Laura Matamoros, que también es una amante de los animales. Por supuesto, la 'influencer' conocía a Ringo y no ha podido evitar recordar la personalidad de la mascota: "Se me parte el alma, sé lo que sientes y tienes que seguir sumando y quedarte con los miles de momentos que has compartido con Ringo… los mordiscos que me he llevado no lo sabe nadie. Ha sido tu perro y siempre estará ❤️‍🩹 Tan pequeño y tan cabroncete, tan enano y TAN DISFRUTÓN! Le habeis dado la mejor vida", ha escrito Laura.

Pero sin duda, la despedida que más ha impactado ha sido la de Kiko Matamoros. El colaborador de televisión no tiene actualmente relación con su hija, pero sí que vivió durante años con Ringo. Eso le ha llevado también a llorar la muerte de su perrito y lo ha hecho públicamente: "Adiós, compañero. Fuiste la alegría de Anita Matamoros y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo". Con este sentido mensaje, Kiko Matamoros se ha despedido del fiel amigo de su hija durante más de una década.