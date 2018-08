Anita Matamoros, destrozada tras publicarse que ha sido despedida de su trabajo

Muy enfadada, Anita se ha pronunciado a través de su Instagram stories: "Es falso y algo que me perjudica porque tiene que ver con mi trabajo. Es todo mentira".

Anita Matamoros no podía imaginar que iba a terminar la semana con una noticia tan desagradable como la que ha salido a la luz. La hija de Kiko Matamoros y Makoke acaba de cumplir la mayoría de edad y se perfila como una de las influencers mas potentes de nuestro país. Joven, guapa, estilosa y procedente de una saga familiar muy televisiva, Anita se ha convertido en un imán para las marcas, que cuentan con ella para promocionar productos en redes sociales.

Pero el portal ‘Jaleos’ ha asegurado que Anita Matamoros había sido despedida por la agencia de influencers para la que trabajaba. Según este portal, la razón de esta decisión radicaría en la falta de profesionalidad de la joven, algo que Anita Matamoros se ha apresurado a desmentir.

Anita y Kiko Matamoros han respondido

Muy enfadada, Anita se ha pronunciado a través de su Instagram stories: “Es falso y algo que me perjudica porque tiene que ver con mi trabajo. Es todo mentira, no pueden jugar así con mi trabajo porque me gano la vida así”, ha comentado.

El que tampoco ha tardado en pronunciarse tras este suceso, ha sido Kiko Matamoros. El colaborador se ha mostrado indignado con la publicación.

Kiko Matamoros tiene claro cómo van a actuar ante esta información que se ha publicado sobre Anita Matamoros: “El que no rectifique, al juzgado”. El colaborador de televisión ha confesado a SEMANA, además, cómo se encuentra su hija: “Ana está sorprendida, indignada y empezando a entender este negocio”.

Kiko se ha mostrado indignado: “Es todo muy triste, injusto y lamentable. No hay derecho a jugar con la vida personal y profesional de una cría”, ha comentado a este medio.

Todo parece indicar que este asunto terminará resolviéndose en los juzgados.