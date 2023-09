Anita Matamoros acudía a urgencias el pasado 27 de septiembre después de sufrir un accidente en París. En concreto, la hija de Kiko Matamoros y Makoke se hacía un esguince y esto le obligaba a cancelar todos los planes que tenía con motivo de la Semana de la Moda de la capital francesa. La joven salía aturdida del centro hospitalario después de ver que nadie le había vendado el pie derecho. Ahora, una vez que ha llegado a España, la influencer ha regresado al hospital para ver exactamente qué tiene y ha compartido el último parte médico.

A Anita Matamoros le han vuelto a repetir las radiografías que le hicieron en Italia para ver nuevamente la gravedad de su lesión. Tal y como ella misma ha explicado, no tiene nada roto. "Tengo los tres ligamentos muy fastidiados. Una muleta. Tres semanas de reposo deportivo, no haré tren inferior", explica. Además, añade que estará unos días a base de hielo y antiinflamatorio. De la misma forma, mientras esperaba a ser atendida por los médicos, la influencer reconocía que la mejor manera de matar el tiempo era hacer sudokus.

El trato que recibió de un hospital de París

La aventura de Anita Matamoros por París no ha salido como ella esperaba. La joven no podía evitar las lágrimas al salir de un hospital de la capital francesa después de tener una mala experiencia con el personal sanitario. "Ayer, la verdad, es que no fue el mejor día de mi vida. Estuve muchas horas en el hospital para nada. Pasaron olímpicamente de mí. Lloré de la impotencia, por el trato, pero, sobre todo, por estar en París y no poder aprovechar los planes ni andar ni nada. Al final fuimos a Montmartre a merendar y me cambió un poco el chip. ¿Qué puede ir mal con un crepe de nutella y tu mejor amigo en París?", explicaba y daba a conocer que no le pusieron ningún vendaje especial. En los días que ha estado en el país vecino, la influencer ha estado muy bien acompañada por su buen amigo Diego Varjak, quien ha sido su mayor apoyo. A pesar de este inesperado acontecimiento, la hija de Kiko Matamoros pudo disfrutar de algunos de los mejores rincones de la capital francesa y llevar a cabo divertidos planes.

1 de 5 Anita Matamoros acude de nuevo al hospital 2 de 5 "Tengo los tres ligamentos muy fastidiados", ha actualizado 3 de 5 La joven tendrá que estar tres semanas en reposo deportivo con hielo y antiinflamatorio 4 de 5 Su aventura por París no ha salido como esperaba 5 de 5 Se sintió mal atendida en un hospital de la capital francesa