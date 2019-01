Angy Fernández confiesa que sufre depresión

Tiene tan solo 28 años, pero su trayectoria profesional es sinónimo de éxito. La actriz y cantante Angy Fernández siempre ha destacado por su talento, pero a pesar de haber triunfado en televisión, ha confesado que ha sufrido durante años una depresión de la que hoy día está saliendo.

Un revelador testimonio

Angy compartía estas sinceras declaraciones con todos sus seguidores a través de las redes sociales. “La depresión está, aunque en tu vida estén pasando cosas buenas. Tengas trabajo, pareja, vida mas o menos estable, pero esta enfermedad está presente y no puedes evitar estar triste, enfadada, sin ganas…”, afirmaba.

Las razones de su depresión

La intérprete confesaba que la enfermedad surge como consecuencia de traumas que se enquistan y que si no se tratan “permanecen”. Se dirige hacia aquellos que puedan estar pasando una situación parecida a la suya y les dice que se cuiden. “Porque la vida no es fácil. Pero puede ser más bonita si tú quieres. Y rodéate de la gente buena que hay en el mundo”, afirma.

Un 2018 de crecimiento emocional

Respecto a su enfermedad aseguraba que está viviendo muchos progresos. El año que ha finalizado ha sido de crecimiento emocional y de madurez. “De pegar un golpe en la mesa y decirle a mi mente: basta”, señalaba. Confesaba que aún queda trabajo por hacer, pero que ha dado un gran paso hacia adelante.

Una depresión desconocida hasta la fecha

“He pensado muchas veces grabar un vídeo contando mi experiencia o hablarlo en una entrevista”, decía. “Siempre he querido que me entrevisten y contar al mundo todo lo que siento. Todas mis inquietudes”, afirmaba sobre este tema que era desconocido.

Un alivio compartir este relato

Es una mujer jovial, despierta y carismática, que destaca por ser fiel a sí misma. “Siempre he sido una persona muy transparente y no tengo problema en mostrarme como soy”, afirmaba y señalaba que no sabe si esta declaración ha sido un verdadero alivio.

Los apoyos de su vida

Por último concluye el mensaje agradeciendo el apoyo de la gente que forma parte de su vida. “A los que han llegado nuevos este año y a los que llevan tiempo dentro de ella y espero que PARA SIEMPRE”. Sus compañeros de La llamada, Amar es para siempre, Bajo la red…

