Ángeles Martín nos enseña su espectacular casa

Se convirtió en un icono de la televisión durante la década de los 90. Su desparpajo delante de las cámaras y sus dotes para la interpretación calaron en el público, que no dejó de seguirla en programas como Sin vergüenza, y series como Lleno, por favor, Colegio Mayor o Yo soy Bea. Ángeles Martín (56) puede presumir de tener una de las carreras más brillantes de nuestro país, aunque, a veces, las cosas no han sido tan fáciles como ella hubiera querido.

Alegre y risueña, nos ha invitado a su casa para charlar y confesarnos todos esos vaivenes que son inherentes a su profesión. Nos sirve un café, nos muestra orgullosa un hogar en el que convive con su marido, Jaime Aroca, y sus dos hijas, y también, cómo no, nos habla de su último papel en el teatro.

¿Cuántos años llevas viviendo en esta casa?

Pues, a lo tonto, llevo ya la friolera de 23 años. Desde que la vi, supe que era para mí. La conseguí gracias a unos amigos de profesión que me dieron la pista de la zona. Necesitaba salir de la ciudad y dar un giro. Cuando vivía en Madrid, en el centro, nuestra vivienda parecía una casa de huéspedes (risas). Necesitaba ver cielo y hacer una vida más reposada.

¿Qué es lo que más te gusta de ella?

Sin duda, las vistas y vivir en medio de la naturaleza cerca de la gran ciudad. Veo el bosque, que fue motivo de inspiración para una de nuestras producciones teatrales. Descubro jabalíes, corzos, águilas y un encinar hasta donde se pierde la vista, y estoy rodeada de caminos increíbles.

"Me crié en un hostal de 40 habitaciones"

¿Qué tal se te da la cocina?

Me crié en un hostal de 40 habitaciones en el centro de Madrid que regentaban mis padres. Desde pequeña vi cocinar a mi abuela y a mi madre. Me encanta preparar platos, pero soy muy práctica y rápida, sin contemplaciones. Quien tiene hijos y trabaja me entenderá (risas).

Eres una mujer muy familiar. ¿Qué ha significado en tu vida el papel de madre?

Para mí era una prioridad fundamental. La familia es lo que da sentido a mi vida. El motor. Cuando interpreto lo hago con un guión. El papel de madre es maravilloso, pero no está escrito, viene sin libro de instrucciones.

¿Tus hijas se parecen a ti?

Son muy diferentes entre sí, muy divertidas y trabajadoras. Tienen mucho arte y son muy disciplinadas. Me encanta cuando me dicen que son iguales que yo. Me llena de orgullo.

¿Cómo te has tomado que una de ellas te dijera que quiere dedicarse a la actuación como tú?

Mi profesión es maravillosa, pero también muy dura. Lo que más me importa es que estén preparadas para lo que elijan. Mi hija mayor, Krista, ya ha hecho dos series, la primera con 16 años; está estudiando interpretación, tiene mucha luz y seguridad, y la cámara la adora. Nastia va por otros derroteros, pero con grandes inquietudes y capacidades artísticas. Es inevitable transmitir la pasión por lo que hacemos a nuestros hijos.

"Me considero una privilegiada. He tenido la suerte de crecer interpretando con los mejores", reconoce Ángeles Martín

Eres una de las actrices más queridas y respetadas de nuestro país. ¿Sueles hacer balance de tu carrera?

Para mí fue un sueño entrar al principio en la Real Escuela de Arte Dramático, y tener el privilegio de trabajar con grandes maestros, como Amparo Baró, María Luisa Merlo, Fernando Delgado, Nati Mistral y tantos otros no tan conocidos, pero todos maravillosos. Eso es impagable. El balance es que me considero una privilegiada. He tenido la suerte de crecer interpretando con los mejores directores y autores.

Una de tus series más famosas fue Yo soy Bea. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?

Intenté ponérselo fácil a Carlos Manzanares, director de casting. Me presenté vestida del personaje ‘La Chali’ y, aunque iba para hacer unos pocos episodios, estuve más de dos años grabando. Una serie diaria a la que tengo mucho cariño y de la que conservo grandes amigos.