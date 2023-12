Fran Rivera ha concedido su entrevista más personal a ‘¡De viernes!’. El torero ha comenzado hablado alto y claro sobre su infancia, sus primeros pasos en el mundo del torero, la dura pérdida de sus padres y uno de los episodios más duros de su vida: cómo le afectó la muerte de su madre, Carmen Ordóñez: "Cuando la droga entra en una casa, la destroza". Una trágica pérdida que ha recordado también, rota de dolor, Ángela Portero, con quien Carmina mantenía una gran amistad.

El dolor de Ángela Portero al recordar la muerte de Carmen Ordóñez

Entre los colaboradores que han estado en el plató de '¡De viernes!' comentando la entrevista de Fran Rivera, ha estado Ángela Portero. La periodista ha recordado, entre lágrimas, la trágica muerte de Carmen Ordoñez, íntima amiga suyo en aquella época. Sin poder evitar emocionarse, ha recordado cómo fueron sus últimos meses de vida y su dura pérdida, cuando fue encontrada muerta en su casa, el 23 de julio de 2004. "Fue horrible porque a nosotros fue a los primeros a los que llamaron - cuando Carmen Ordóñez falleció en su casa -. Cuando llegamos estaba allí todavía la policía, serían como las diez de la mañana. Todo el mundo estaba fuera porque era julio. Empezaron a llegar sus hijos... Fue muy duro", ha comenzado recordando.

"Al final se murió muy sola y muchos igual no estuvimos a la altura de muchas circunstancias. Se te queda un sentimiento de pena que no se te quita. Sigue siendo muy doloroso para mí hablar de ello", ha continuado diciendo, rota de dolor. A continuación, el presentador Santi Acosta le ha preguntado si creía que había sido una muerte anunciada, a lo que Ángela ha respondido de forma tajante: "Sí, absolutamente".

"Carmen se quedó muy sola", ha confesado Ángela

"Además ella se quedó sola precisamente por eso, queríamos llamar su atención para que se diera cuenta de dónde se esta metiendo y bueno, al final fue un ataque al corazón. Nos hizo sentir a todos muy mal. Sobre todo a sus hijos porque Juliancito se fue de casa prácticamente quince días antes, yo también rompí prácticamente mi relación al mismo tiempo que Julián. Y ella se quedó muy sola”, añadía.

A pesar de todo, Ángela afirma haber hecho todo lo posible por intentar ayudar a Carmen a superar sus problemas de adicción: "La ingresamos en varios centros y parecía que estaba mucho mejor. Pero, al final, ella quería vivir su vida a su manera".

Con respecto a cómo era la relación de Carmen con sus hijos en aquella época, confirmaba que se había enfriado mucho precisamente por ello, por su negativa a aceptar su ayuda. "En aquel momento la relación entre Carmen y Fran no era muy cercana. Fran se alejó por muchos motivos. Su hijo Julián, lo mismo. A quién veía más era a Cayetano", ha explicado. "Lo pasamos mal porque, además, en aquella época todo fue despiadado. Se traspasaron muchos límites", añadía con dolor. "Tengo la conciencia tranquila, hicimos todo lo posible. No pudimos hacer nada más por ella… Ella decía que no quería llegar a los 50, pues no llegó", concluía.