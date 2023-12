Ángel Martín habla sobre su salud mental: "Hace años que no me medico"

Si algo sabe hacer bien Ángel Martín es quitarle hierro al asunto. Así lo ha demostrado cada vez que habla de salud mental, un tema que aborda sin tapujos desde su propia experiencia y con la que quiere llegar a miles de personas que pasan por la misma situación. En un relato sin dramatismos, el presentador de televisión compartía en 'Por si las voces vuelven' cómo un brote psicótico lo llevó al hospital durante dos semanas. Tras superar esta crisis, Martín se detuvo a reflexionar sobre lo que estaba por venir, y de ahí nace su nuevo libro 'Detrás del ruido', donde comparte sus pasos, rutinas y reflexiones para "mantener la cordura". Este viernes se ha sentado con Susanna Griso en 'Espejo Público' para repasar lo que fue la etapa más dura de su vida y todo lo que vino después.

Ocurrió en 2017, cuando tuvo que permanecer ingresado en el hospital 15 días tras sufrir un brote psicótico. "Ya hace años que no me medico", asegura, pero aquello fue una "oportunidad" para cambiar su vida. "Si no hubiese pasado esto es muy probable que yo nunca me hubiese replanteado mi forma de ver la vida. Ahora me estoy convirtiendo en quien quiero ser", asegura, "el hecho de romperte y tener que empezar a reconstruir desde cero lo que quieres que haya en tu cabeza te permite poner orden y ser mucho más consciente". De eso nos habla en 'Detrás del ruido', un libro en el que comparte su experiencia con "el ruido".

"Es importante estar detrás del ruido", explica, "esto es tratar de ponerte detrás de todo aquello que te impida pensar con claridad. Hoy en día tenemos la cabeza llena de cosas: preocupaciones actuales, por el pasado, por cosas que ni sabes si pasarán... mucho 'jaleo' que nos impide pensar con claridad acerca de qué es lo que queremos", confiesa en Antena 3. "Identificar qué ruido es real y cuál no es importante para ponerlos en segundo plano. Si todos nos pusiéramos detrás del ruido estaríamos construyendo de forma más consciente en relación a lo que queremos, entonces sería más fácil echar un cable al de enfrente", señala.

Ha dejado claro que antes de hacer algo, incluso acudir a un evento, por ejemplo, "siempre me planteo si es una decisión inteligente y trato de que todo lo que hago y digo esté organizado en una línea inteligente, todo lo que no me lo parece, lo descarto".

Aunque no ha sido un camino fácil, tiene claro que "mis amigos y mi entorno han sido fundamental en todo este proceso", aunque reconoce que no todo el mundo se ha quedado a su lado. "Hay gente que desaparece porque no es capaz de gestionar ciertas cosas, y es tan fácil como ser sincero y decir que necesitas distancia... Esto sirve para descubrir las uniones reales que tienes con la gente", zanjaba en el programa.