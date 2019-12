Problemas de salud para Ángel Garó. El humorista andaluz ha tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital por urgencia con un «cuadro digestivo grave» cursado por una «apendicitis aguda con absceso». Una dolencia estomacal que le ha obligado a suspender temporalmente el espectáculo de presentación de su obra ‘Tango mío’ que iba a protagonizar el próximo 21 de diciembre en Granada.

Un revés de salud que ha sido confirmado por la dirección de Grupo Ocean y Pycasso Eventos y Entretenimiento y que también ha compartido el exconcursante de ‘GH VIP 6’ en su cuenta de Instagram.

La nota oficial es muy clara al respecto e informa de que «teniendo en cuenta la presente situación clínica, el artista no puede atender sus obligaciones profesionales ni laborales hasta nueva prescripción médica«. Eso sí, las personas que hubieran adquirido tickets no perderán el dinero y «podrán reclamar la devolución del importe en el punto de venta», según se informa.

En cualquier caso, este problema con la apendicitis supone un importante contratiempo para Ángel Garó. Y no solo porque no pueda continuar con sus compromisos profesionales sino por las fechas en las que nos encontramos. Las fiestas de Navidad están a la vuelta de la esquina y este problema de salud le va a obligar a mantener reposo y a no disfrutar de los festejos como seguramente le hubiera gustado.

Ángel Garó se ganó a todos hace tan solo unos meses por su carisma y por la fuerte personalidad que demostró como concursante en la casa de Guadalix de la Sierra. Una personalidad que le valió algún que otro enfrentamiento con sus compañeros.