1 Estuvo a punto de retirar la denuncia contra él

Días antes del juicio Darío tuvo intención de frenarlo. “Yo no quiero hacerle daño y sí, pensé en retirar la denuncia, pero mis abogados me lo desaconsejaron. No pude hacerlo, pero me pesaba pensar que podía acabar en la cárcel porque la fiscalía pedía 20 meses de prisión, no quería eso para él”. Aun así, y aunque en cierto modo se alegra que absolvieran a Garó, cree que no ha habido justicia y que la resolución sería otra si él hubiera sido una mujer.