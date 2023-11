Ángel Cristo y su venganza póstuma contra Bárbara Rey: lo que cuenta en sus memorias

El durísimo testimonio de Ángel Cristo Jr. en 'De viernes' sigue dando de qué hablar y, visto lo visto, no parece que el tema vaya a agotarse próximamente. Las palabras del hijo mayor de Bárbara Rey han caído como un auténtico jarro de agua fría por la dureza de los pasajes que relata. Con todo lujo de detalles, valga decir. Según él, su infancia ha sido de todo menos idílica. Una pesadilla de la que ahora ha decidido hablar sumiendo de dolor a la vedette. Ella se mantiene en su decisión de no hablar mal de su hijo. Ni ella ni Sofía Cristo. La hermana del protagonista ha sido la otra gran damnificada por las declaraciones de Ángel que tendrán su segunda parte el viernes 1 de diciembre. La que sí ha hablado ha sido María Luisa Moreno, confidente y mejor amiga de Ángel Cristo padre, que le ha dado la razón a su hijo.

El rencor creciente de Ángel Cristo Jr. desde el fallecimiento de su padre

María Luisa Moreno conoció a Ángel Cristo Jr. el día que murió su padre. Un primer contacto que fue todo menos agradable. La mujer es domadora, la misma profesión que hizo famoso al fallecido Ángel Cristo. Fue su padrino artístico y, según relata María Luisa, siempre acudía a ella y a su marido cuando tenía problemas. “Me llamó a mí para que mi marido fuera a recogerlo. En el camino se murió, venía a nuestro circo”, ha comenzado diciendo en 'TardeAR' para acreditar su relación con el exmarido de Bárbara Rey.

Ya en el hospital, los médicos trataron de reanimarle sin éxito, certificando su muerte. Un trágico episodio que la mejor amiga del domador todavía recuerda de forma muy nítida. Como no era familiar directa, nadie le daba información sobre el estado de su compañero de profesión. Fue entonces, en pleno centro hospitalario, cuando habló por primera vez con su hijo. Una conversación en la que, de acuerdo al relato de María Luisa, Ángel Cristo Jr. ya dejó patente su rencor hacia su madre. "Ángel me pidió que le hablara de su padre y él me dijo '¡Qué pena que por culpa de mi madre yo me he perdido los últimos años de vida de mi padre!'. Y luego se enfadó conmigo", ha explicado en el programa que presenta Ana Rosa Quintana.

El exmarido de Bárbara Rey tenía miedo y recibía amenazas

Antes de su fallecimiento, Ángel Cristo dejó escrito unas memorias por "lo que pudiera pasarle". "A él le amenazaron, le llegaron a pegar. Se dijo que fue el mundo oscuro, pero fue el más alto", ha confesado la que fuera su amiga íntima, sin atreverse a dar nombres ni hacer señalamientos directos. Unas palabras que llegan después de que el hijo del domador asegurase que Bárbara Rey chantajeó al Rey Juan Carlos con hacer públicas unas imágenes de ellos dos juntos. Una fotos que, valga subrayar, fueron tomadas por Ángel Cristo Jr. por petición expresa de su madre y que podrían publicarse más pronto que tarde.

El episodio de la paliza a la que se ha remitido María Luisa Moreno fue el detonante para que Ángel Cristo padre decidiera entregarle a ella el documento con el relato de su vida. "Me entregó el libro y me dijo 'Tengo miedo. Me están amenazando. Léelo'. Me dijo que si le pasaba algo, que lo publicara'". Dado que el marido de la vedette murió de forma natural, la mujer nunca ha visto la necesidad de sacarlo de donde lo esconde. Ella es la única que ha podido leer el libro en el que el domador confirma la existencia de un vídeo comprometido en el que se ve a Bárbara y a don Juan Carlos. "En las memorias dice que lo grababa él y eso es verdad", ha sentenciado la mujer. De esta forma, ha avalado la versión de Ángel Cristo Jr. y ha confirmado que él era quien se puso detrás de la cámara para registrar el momento. Una realidad de la que su padre era plenamente consciente, a tenor de lo que escribió en sus memorias.