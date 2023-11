Ángel Cristo prepara una nueva bomba contra Bárbara Rey (y el Rey Juan Carlos está implicado )

La vida de Bárbara Rey ha dado un giro de 180 grados. Desde que su hijo, Ángel Cristo Jr., se sentase en un plató de televisión para contar la verdad jamás contada sobre su familia, la vedette está destrozada. Jamás imaginó que su vástago, fruto de su matrimonio con el desaparecido domador Ángel Cristo, iba a cargar contra ella en televisión. El joven ha compartido un durísimo testimonio sobre los malos tratos que, según él, sufrió de sus padres: una niñez rodeada de drogas, palizas e incluso prostitución. "Mi madre a veces me ponía orfidal en el biberón. El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente por su parte. Ella veía un problema y la solución estaba en darme pastillas. Me ha medicado toda la vida. Ninguno de los dos progenitores es capaz de educar a unos hijos como tiene que ser", es solo una de las numerosas perlas que dejan en entredicho a la de Totana. "Lo que me han hecho a mí no se le puede hacer a un hijo", sostiene. No contento con sus palabras, Cristo Jr, promete ir más allá en su afán por revelar el infierno que asegura haber vivido en su propia casa. Y es que podría sacar a la luz fotos de su progenitora con el Rey Juan Carlos.

Ángel Cristo tiene fotografías inéditas de su madre con el Rey Juan Carlos

Tras desmontar públicamente a su madre, el hijo mayor de Bárbara Rey podría guardar un nuevo as bajo la manga: se trata de fotografías inéditas de su madre con el Rey Juan Carlos que nunca han visto la luz y que podría compartir con toda España el próximo viernes en el programa 'De viernes', de Telecinco, el formato elegido para arrojar testimonios jamás escuchados sobre su infancia. Y es que, tal y como ha contado ante las cámaras, su madre chantajeó al Rey Juan Carlos: lo amenazó con publicar fotos clandestinas de los dos juntos. Fotos, por cierto, que realizó Ángel Cristo Jr. por expreso deseo y petición de su madre. Al parecer, esas imágenes están en su poder.

Bárbara Rey está destrozada

En el relato de Cristo Jr, la ex vedette habría estado recibiendo una ingente cantidad de dinero durante años a cambio de ocultar las pruebas de su relación con el rey emérito. Estas imágenes nunca vistas hasta la fecha habrían sido el salvoconducto con en la que Bárbara Rey habría logrado mantenerse económicamente... con dinero que podría proceder del erario público. Toda una bomba que ha dejado en shock a la murciana. Y que, como es lógico, la tiene muy preocupada. Las bombas que ha soltado su hijo coinciden con la repentina muerte de su hermano.

Cabe recordar que Ángel Cristo no solo ha hablado de su madre con total dureza. También ha hecho lo propio con su hermana: "Mi hermana a partir de los 13 años no se enteraba de nada de lo que ocurría porque se pasaba todo el día drogada. Cogía el dinero para pagar las drogas del cuarto de mi madre", declaraba sobre la infancia de Sofía Cristo.

Sofía Cristo responde a las duras declaraciones de su hermano en televisión: "Necesita ayuda"

La Dj no ha dudado en responderle. Emocionada, ha visitado este lunes el plató de 'Espejo Público' para contar lo mal que lo están pasando ella y su madre. "Estoy en una constante montaña rusa. No quiero hablar de él. Solo te puedo hablar de mí, de cómo me siento, cómo he vivido yo las cosas. Ha sido una semana muy intensa para mí. No estoy de acuerdo en muchas cosas", empezaba diciendo en el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3. "La situación me genera ansiedad... "Siento mucha pena de ver cómo se puede llegar a algo así. Para hacer algo así no puede estar bien. A veces tengo ira y rabia...Para decir esa cantidad de barbaridades... No vi el programa y lo poco que pude ver era devastador y tan incierto. He contado muchas veces mi historia dejándome cosas que jamás voy a contar. Decidí hacer otro tipo de televisión. Yo siempre me he enterado de lo que pasaba en mi casa y cómo me enteraba demasiado me refugié en ciertas cosas", añadía. Está convencida de que su hermano "necesita ayuda" y que jamás "soltará la mano" de su madre.